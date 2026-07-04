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Janko Milivojević proslavio se kao dečak Neca u seriji „Srećni ljudi“, gde je tumačio najmlađeg člana porodice Golubović. „Srećni ljudi“,su prvi put emitovani davne 1993. godine i ostavilli su neizbrisiv trag na televizijsku publiku širom tadašnje Jugoslavije. Ovo kultno ostvarenje po scenariju Siniše Pavića se od 1. jula ponovo reprizira na RTS-u, a Janko je jedan od onih koji su osvojili publiku. U ovom ostvarenju je debitovao u glumi, pa ga je pomenuta uloga obeležila za ceo život.

Janko Milivojević
Janko Milivojević kao Neca Foto: Printscreen/Youtube

Milivojević danas ima 39 godina i nastavio je porodičnu tradiciju - nasledio je porodični biznis i bavi se umetnošću, poput svog oca:

- Radim u galeriji na Banovom brdu, već 15 ili 17 godina, to nam je baza, i radimo transport i pakovanje umetničkih dela. Naravno i trgovina slika, opremanje slika, to je moj sadašnji posao i budući, ja se nadam. Moj otac to radi već 30 i kusur godina, tako da je logičan sled bio da i ja ostanem u tome, s obzirom na to da mi dva rođena brata ne žive u Srbiji, jedan živi u Dubaiju, drugi u Americi, tako da sam ja ostao u tom poslu i nastavljam ga“, otkrio je jednom prilikom za domaće medije.

Janko Milivojević
Janko Milivojević Foto: Printscreen/Youtube

Inflacija mu je „pojela“ gotovo ceo honorar, te od ove uloge nije mnogo zaradio.

- Neću da kažem negativno, ali dosadno mi je bilo, ali što sam stariji sve mi je to jako interesantno i jako lepe uspomene imam. I sad kada je prošlo skoro 30 godina, samo pozitivne utiske imam. Bilo je teško vreme, moj honorar za te tri godine je bio toliki da nisam mogao da platim jedno letovanje za porodicu, za te tri godine, bila je inflacija. Tako da nije bio finansijski interes, već entuzijazam, kao i kod dosta ljudi koji su tu radili - otkrio je on.

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Bonus video: Isečak iz serije "Bolji život"

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Bolji život - isečak Izvor: Klasik TV