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Madona je konačno objavila svoj dugoiščekivani novi album "Confessions II", koji je objavljen u izdanju "Vorner rekordsa" i "Maskoma" (za Srbiju). Kraljica popa je progovorila o snimanju svog biografskog filma, koji želi da realizuje u našoj zemlji. "Confessions II" je više od muzičkog albuma - to je celovito zvučno i emotivno iskustvo inspirisano ličnim preokretima i idejom da ples može da leči, oslobađa i obavezuje. Koncipiran kao jednostavno muzičko putovanje, album prati ritam kretanja, treninga i fizičke energije.

Madona, Confessions II Foto: Rafael Pavarotti

Na Trajbeka film festivalu Madona je premijerno predstavila i prateći kratki film "Confessions II", senzualno i energično vizuelno proširenje albuma, dok je u okviru aktuelne ere već objavila singlove "I Feel So Free", "Bring Your Love" (u saradnji sa Sabrinom Karpenter) i "Love Sensation", kao i niz muzičkih kolaboracija, koje uključuju Fejda, Stromaja i Martina Gariksa.

- Trebalo je da snimim film o svom životu. Na scenariju sam radila dve godine, a zatim sam još dve provela u "Juniverzal stjudiosu" sa izvršnim producentima radeći budžet i kasting. Na kraju smo se razišli "Juniverzal" i ja upravo zbog budžeta, jer meni je bio potreban - imala sam izuzetno bogat život. Za veliki život bio mi je potreban i veliki budžet. Razumeš? To neće biti... Oni jednostavno nisu mogli da razumeju tu ideju. Našla sam način da ga snimim za manje novca u Srbiji - otkrila je Madona u ekskluzivnom intervjuu za Intervju magazin.

Madona na Kopakabani Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia

Novi album predstavlja nastavak kultnog prethodnika "Confessions on a Dance Floor". Madona je suštinu novog izdanja sažela citirajući prve stihove pesme "One Step Away":

- Ljudi misle da je dens muzika površna, ali greše. Plesni podijum nije samo mesto već je i prag: ritualni prostor u kojem pokret zamenjuje jezik. Kada smo Stjuart Prajs i ja počeli da radimo na ovom albumu, to je bio naš manifest: moramo da plešemo, slavimo i molimo se telom. To su prakse koje postoje hiljadama godina i zaista su duhovne prakse. Plesni podijum je ritualni prostor. To je mesto povezivanja - sa sopstvenim ranama, sa sopstvenom ranjivošću. Rejv je umetnost. On znači pomeranje sopstvenih granica i povezivanje sa zajednicom istomišljenika. Zvuk, svetlo i vibracija oblikuju našu percepciju uvodeći nas u stanje nalik transu. Ponavljanje basa ne samo da čujemo već ga i osećamo, menjajući svest i brišući granice ega i vremena.

U domaćim okvirima Madonina izdanja beleže više od 150 miliona strimova na digitalnim platformama, dok se novi album trenutno nalazi među top tri najprodavanija izdanja, pink i red vinil (izvor: "Maskom").

Pogledajte kako je izgledalo snimanje novog spota:

1/5 Vidi galeriju Madona, spot pesme Confessions II Foto: Madonna / Ferrari / Profimedia

"Confessions II" je Madonin 15 studijski album, sadrži 16 numera i dostupan je na svim digitalnim platformama, kao i onlajn putem sajta Mascom.rs, dok je fizička izdanja moguće pronaći u prodavnicama "Maskom stora" na Terazijama, u Čumiću i u Ušću.

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