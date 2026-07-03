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Nakon epskog završetka globalnog Netfliksoovog fenomena, serije Stranger things, Emijem nagrađeni kompozitori Kajl Dikson i Majkl Stajn (iz benda S U R V I V E) vraćaju se na scenu u završnoj proslavi popularne sage i to uživo, 3. septembra 2026. u Beogradu (Drugstore, Bulevar despota Stefana 115), sa početkom u 21h, sa koncertom pod nazivom “KYLE DIXON & MICHAEL STEIN PERFORMING THE MUSIC OF STRANGER THINGS”. Ulaznice se mogu nabaviti na Ticket Vision prodajnim mestima i onlajn na tickets.rs.

Turneja 2026. nudi potpunu zvučnu retrospektivu koja obuhvata svih pet sezona serije

Od kultne uvodne teme iz 2016. do kulminirajućih zvukova nedavno objavljene pete sezone, Dikson i Stajn oživljavaju svoje nezaboravne numere.

Kako bi nastup podigli na nivo potpuno sveobuhvatnog iskustva, udružili su snage sa renomiranim vizuelnim umetnikom MFO-om (Marsel Veber). Novi šou donosi minimalistički ali upečatljiv dizajn svetla i “skulptura” od dima. Svetlo poprima fizičku prisutnost kroz sanjive svetlosne efekte i sablasne pokrete, brišući granicu između koncerta i bioskopske projekcije, pretvarajući atmosferu Stranger Things-a u istinski opipljiv doživljaj.

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Kajl i Majkl u Dragstoru Foto: Stranger Things

  Reakcije svetskih medija na ovaj koncert su više nego pozitivne. Magazin PITCHFORK: „To je muzika koja razume razliku između 'retro' i 'bezvremenog', birajući hladnu, analognu preciznost koja deluje istovremeno staro i zapanjujuće novo.” „Kao i svaka filmska muzika, ne trebaju joj vizuali da bi 'pevala' ili vas uvela u pravo stanje uma.” LOUDER THAN WAR. „Puno je prekrasnih kompozicija i detalja, mešajući sintisajzere nadahnute osamdesetima koji variraju od raskošnih do jezivih.” – DROWNED IN SOUND. „Čak i sa zvukovima koji su neraskidivo povezani sa kasnim 70-ima i ranim 80-ima, ova muzika priča svoju priču sa karakterom, staloženošću i svežom perspektivom.” – RESIDENT ADVISOR

U analima filma i televizije, određene muzičke teme uspevaju da prerastu pokretnu sliku

Od kultnog zvižduka u Morikoneovoj temi za film “Dobar, loš, zao” do muzike „Love On A Real Train” sastava Tangerine Dream, nezaboravne muzičke podloge imaju neobičnu sposobnost sažimanja cele epohe i estetike. Talentovani teksaški umetnici Kajl Dikson (Kyle Dixon) i Majkl Stajn (Michael Stein) odgovorni su za opus koji je postao sinonim za Hokins u Indiani, natprirodan gradić u središtu Netflixovog hita Stranger Things. Kako gradić postaje poprište natprirodne bitke, tako su se i zvučni pejzaži Diksona i Stajna sinhronizovano širili.

U međuvremenu, dvojac komponuje muziku za igrane filmove, dokumentarne serije i velike instalacije, svira u bendu S U R V I V E. Nadovezujući se na nasleđe prethodnika poput Džona Karpentera i savremenika kao što je Oneohtrix Point Never, Dikson i Stajn koriste celoživotnu opsesiju sintisajzerima i elektronskom muzikom kao sredstvo za ostvarenje vizija većih od života.
Kada su ih braća Dafer angažovala za Stranger Things, dvojac je zasukao rukave i preuzeo radni proces koji obično obavlja čitava flota kompozitora i asistenata. Kako se serija transformisala iz naučno-fantastičnog omaža 80-im u opsežni naprirodni ep, Stajn i Dikson su odgovorili izazovu.

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Kajl i Majkl u Dragstoru Foto: Kyle Dixon & Michael Stein @ Czech National Symphony Orchestra 5

Dok je muzika u ranim sezonama bila fokusirana na bezvremenski zvuk analognih sintisajzera, ubrzo su razvili melodije i atmosferu dostojnu interdimenzionalne borbe Ileven i Majka.

Muzika je glavni lik u Stranger Thingsu, a njihov saundtrak se vešto prepliće s trijumfalnim hitovima poput pesme „Running Up That Hill” Kejt Buš. Ova pesma se smestila na vrhove top-lista nakon kulminacije u četvrtoj sezoni.

Njihov neumorni rad katapultirao ih je iz andergraund heroja u ključne kompozitore modernog filma i televizije. Osvojili su nagradu Emi za najbolju originalnu uvodnu temu (Outstanding Original Main Title Theme Music) za svoj rad na seriji, uz brojne nominacije za Gremi i ASCAP nagrade.

Za novije sezone serije Stranger Things, dvojac je radio vrtoglavim tempom, stvarajući svakih nekoliko nedelja muzičku podlogu ekvivalentnu onoj za dugometražni igrani film.

(Kurir.rs)

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