- Osećam veliko zadovoljstvo što je "Crna truba" svoj festivalski život započela uspešnom svetskom premijerom u Biškeku. Bilo je posebno iskustvo predstaviti crnogorski film publici tako daleko od kuće. Pula je za mene najdraži naredni korak zbog mnogo razloga, i mogu samo da kažem da sam užasno nestrpljiv. Pred "Crnom trubom" je lep festivalski put i iskreno očekujem da će film da se susreće s raznolikom publikom - kaže Momčilo Otašević. Momčilo Otašević igra u filmu poznatog pisca



"Crna truba" je triler koji kombinuje crni humor i elemente porodične drame. Priča se fokusira na afirmisanog pisca Maksima Grahovca, koji se, nakon decenije provedene u inostranstvu, vraća u rodno Grahovo u Crnoj Gori kako bi posetio brata Nika i rešio pitanje porodičnog nasleđa. Međutim, na putu do sela doživljava saobraćajnu nesreću koja njegov povratak pretvara u niz nepredvidivih i mračnih događaja. Dok pokušavaju da izađu iz situacije koja se iz časa u čas komplikuje, braća su prinuđena da se suoče ne samo s posledicama nesreće već i sa starim, nerešenim dugovima iz prošlosti. U isto vreme, selo slavi povratak svog najpoznatijeg pisca, dok on i njegov brat nastoje da sakriju istinu koja bi mogla ozbiljno da ugrozi njihove živote.

Poseban segment produkcije filma predstavlja i način na koji je realizovan. Celokupan proces snimanja odvijao se na području Grahova (CG), unutar radijusa od približno pet kilometara. Gotovo svi scenografski elementi i rekviziti korišćeni u filmu pronađeni su na samim lokacijama snimanja, privremeno uključeni u filmski narativ, a potom vraćeni u svoj prvobitni kontekst. Ovakav pristup nije bio samo produkcijska odluka već je proizlazio iz same poetike filma, koja se oslanja na postojeće prostore, atmosferu mesta, predmete i lokalnu materijalnu kulturu. Na taj način princip održivosti postao je sastavni deo autorske i produkcijske metodologije filma.