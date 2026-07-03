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Nikola Pejaković nije više direktor Drame Srpskog narodnog pozorišta. Na sajtu pozorišta promenjeno je ime direktora i, kako stoji, novi vršilac ove dužnosti je glumac Nebojša Savić, prenosi Radio 021. Pejaković je na tom mestu bio dve godine. 

Glumac Nebojša Savić, novi direktor Drame Srpskog narodnog pozorišta
Glumac Nebojša Savić Foto: Youtube

Nebojša Savić, novi direktor, završio je Akademiju umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Radeta Markovića. Od 1997. godine, stipendista je Srpskog narodnog pozorišta, a od 2007. stalni član Drame SNP.

Jedan je od osnivača nezavizne pozorišne trupe "Teatar iza", u kojoj glumi i režira i piše dečje tekstove (Lud od ljubavi, Mušica, te niz dečijih predstava). Radio je dve godine kao voditelj jutarnjeg programa Radio-televizije Vojvodine. Igrao je u serijama "Ajmo svi u novo" i "Vere i zavere". Jednu od uloga dobio je u filmu Đorđa Balaševića "Kao rani mraz". Tumačio je lik doktora Uroševića u telenoveli "Igra sudbine".

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