Nikola Pejaković nije više direktor Drame Srpskog narodnog pozorišta. Na sajtu pozorišta promenjeno je ime direktora i, kako stoji, novi vršilac ove dužnosti je glumac Nebojša Savić , prenosi Radio 021. Pejaković je na tom mestu bio dve godine.

Nebojša Savić, novi direktor, završio je Akademiju umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Radeta Markovića. Od 1997. godine, stipendista je Srpskog narodnog pozorišta, a od 2007. stalni član Drame SNP.

Jedan je od osnivača nezavizne pozorišne trupe "Teatar iza", u kojoj glumi i režira i piše dečje tekstove (Lud od ljubavi, Mušica, te niz dečijih predstava). Radio je dve godine kao voditelj jutarnjeg programa Radio-televizije Vojvodine. Igrao je u serijama "Ajmo svi u novo" i "Vere i zavere". Jednu od uloga dobio je u filmu Đorđa Balaševića "Kao rani mraz". Tumačio je lik doktora Uroševića u telenoveli "Igra sudbine".