Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković uručio je u Negotinu predsedniku opštine Vladimiru Veličkoviću sedam ugovora vrednih 18.492.000 dinara koje Ministarstvo kulture ove godine ulaže u savremeno stvaralaštvo i kulturno nasleđe ove lokalne samouprave.

Sredstva su opredeljena Muzeju Krajine za arheološko nalazište Vrelo-Šarkamen (projekat konzervatorsko-restauratorskih radova na otkrivenim i arheološki istraženim arhitektonskim sadržajima), potom za zamenu stolarije na zgradi Muzeja Hajduk Veljka i osavremenjavanje prostora, međunarodni festival vlaške muzike "Gergina", Dom kulture "Stevan Mokranjac" i negotinsku Narodnu biblioteku za obeležavanje jubilarnih 180 godina negotinskog čitališta.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/17 Vidi galeriju Ministar kulture Nikola Selaković uručio je u Negotinu predsedniku opštine Vladimiru Veličkoviću sedam ugovora Foto: Ministarstvo Kulture

Ukupna ulaganja i podrška naučnim institutima

"U ovoj godini do sada, Ministarstvo kulture opredelilo je ukupno 18.492.000 dinara, a to nije čitav iznos jer je reč samo o ustanovama kulture sa područja opštine Negotin. Kada ovome dodamo Balkanološki institut i Arheološki institut, a i jedan i drugi sufinansirani ove godine za projekte na teritoriji opštine Negotin sa 3.300.000 dinara, potom konkursom opredeljena sredstva za nastavak restauracije i konzervacije živopisa u manastiru Bukovo, onda ta cifra ukupno iznosi blizu 23 miliona dinara", istakao je Selaković.

Ministar je naglasio da je od aprila 2024. godine do početka jula 2026. godine opština Negotin od Ministarstva kulture dobila ukupno 102 miliona 967 hiljada dinara.

"Za opštinu ove veličine i ovog broja stanovnika, ovo zaista zvuči kao neverovatna cifra, ali ona jeste istinita. Ona je potvrda prvo rada i predanosti opštinskog rukovodstva, ali i svih pojedinačno rukovodilaca i zaposlenih u ustanovama kulture na području opštine Negotin. Iako mala po svojoj teritoriji i po broju stanovnika, opština Negotin je i te kako značajna za srpsku kulturu i za naše Ministarstvo kulture, što potvrđuje upravo i ovaj dvogodišnji iznos finansiranja aktivnosti i programa na teritoriji ove opštine u Negotinskoj Krajini, u Veljkovoj Krajini", dodao je Selaković.

Ministar kulture Nikola Selaković uručio je u Negotinu predsedniku opštine Vladimiru Veličkoviću sedam ugovora Foto: Ministarstvo Kulture

Budući projekti i ekonomski osnov za razvoj kulture

Prema njegovim rečima, ulaganja za ovu godinu biće još veća jer neki konkursi Ministarstva kulture još nisu obrađeni ni objavljeni, a podršku će svakako dobiti i održavanje 60. Mokranjčevih dana u Negotinu.

"Imamo i predloge za nastavak arheoloških aktivnosti posle dužeg vremena na lokaciji manastira Koroglaš, a biće još zanimljivih stvari i za Negotin i za Negotince. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće da Srbija nije u prethodnom periodu, a naročito od 2014. godine, ušla u ozbiljne reforme fiskalne konsolidacije, reindustrijalizacije i privrednog i ekonomskog oporavka. To je bilo moguće zahvaljujući ozbiljnoj vizionarskoj politici tadašnjeg predsednika Vlade, današnjeg predsednika Republike Aleksandra Vučića, zahvaljujući čijem razumevanju smo i bili u prilici da obezbeđujemo veća sredstva za finansiranje aktivnosti u oblasti zaštite kulturnog heritage, ali i oblasti savremenog stvaralaštva iz kojih konkursnih linija se upravo finansiraju svi ovi programi i aktivnosti na teritoriji opštine Negotin", poručio je Selaković.

Ministar kulture Nikola Selaković uručio je u Negotinu predsedniku opštine Vladimiru Veličkoviću sedam ugovora Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar je dodao da je od dosadašnjih ulaganja u iznosu 102.967.000 dinara, preko 23 miliona dinara u poslednje dve godine opredeljeno za arheološki lokalitet Šarkamen koji je u prva tri arheološka lokaliteta po iznosu sredstava koja država ulaže i najavio nove investicije uz uverenje da će ovaj lokalitet u budućnosti obeležiti razvoj kulturno-turističke ponude opštine Negotin.

Pogledajte video: Nikola Selaković o Ivi Andriću