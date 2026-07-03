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Uoči svetske premijere u okviru takmičarskog programa 60. Međunarodnog filmskog festivala u Karlovim Varima (KVIFF), objavljeni su zvanični trejler i poster za film "3 nedelje posle" reditelja Miroslava Terzića, čija će svetska premijera biti održana 7. jula. Uz trejler, objavljen je i zvanični poster filma koje potpisuje autorski tim Braća Burazeri.

Domaća premijera filma očekuje se na jesen (od 26. novembra), kada će film stići u bioskope širom Srbije, u distribuciji MegaCom Filma.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/6 Vidi galeriju Film "3 nedelje posle" Foto: This and That Productions

O priči, temama i glumačkoj podeli

Film prati grupu srednjoškolaca koji tri nedelje nakon tragičnog gubitka svog školskog druga kreću na ranije planiranu ekskurziju. Tokom putovanja, koje bi trebalo da predstavlja bekstvo od svakodnevice, postepeno isplivavaju pitanja odgovornosti, ćutanja, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivice. Inspirisan stvarnim događajima, "3 nedelje posle" donosi snažnu i emotivnu priču o društvu koje pokušava da razume posledice tragedije koju nije uspelo da spreči.

Glavne uloge u filmu tumače mladi glumci Jovan Ginić, Anđela Alavirević, Klara Karaulić i Andrija Marković, uz podršku istaknutih glumaca Tihane Lazović Trifunović i Branislava Trifunovića. Miroslav Terzić jedan je od najznačajnijih savremenih srpskih filmskih autora. Njegovi filmovi "Ustanička ulica" i "Šavovi" premijerno su prikazani na uglednim međunarodnim festivalima i osvojili brojne domaće i međunarodne nagrade.

Film 3 nedelje posle Foto: This and That Productions

Produkcija, podrška i međunarodna priznanja

Producent filma je "This and That Productions" iz Beograda, a realizovan je uz podršku Filmskog centra Srbije, Cineworld fonda Luksemburga, Nacionalnog filmskog centra Bugarske, Ministarstva kulture Italije, Hrvatskog audiovizuelnog centra i programa Creative Europe MEDIA. Pre svetske premijere u Karlovim Varima, film je već privukao pažnju filmske industrije osvojivši HBO nagradu na CineLink Industry Days programu Sarajevo Film Festivala, jednom od najznačajnijih regionalnih događaja za filmske profesionalce.

Kako navodi The Hollywood Reporter u ekskluzivnoj premijeri trejlera, film donosi "napetu atmosferu koja se postepeno pojačava ispod površine naizgled obične školske ekskurzije, dok se kroz muziku, tišinu i neizgovorene tenzije otvara pitanje odgovornosti i krivice nakon tragedije".

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