Slušaj vest

Oskarovka Penelope Kruz tumači jednu od glavnih uloga u novom filmu svoje koleginice Olivije Vajld, koja je sebi kao rediteljka ovog ostvarenja dodelila drugu žensku glavnu rolu. Muške likove tumače Edvard Norton i Set Rogen. U središtu priče su supružnici Džo i Anđela, koje igraju Olivija i Set, a čiji je brak na ozbiljnoj prekretnici.

Penelope Kruz i Olivija Vajld Foto: Promo

Kada Anđela na večeru pozove svoje slobodoumne komšije sa sprata iznad Houka i Pinju, a tumače ih Edvard i Penelope, ono što počinje kao prijateljsko druženje ubrzo prerasta u iskren, provokativan i duhovit razgovor o ljubavi, braku, seksu i svemu onome što partneri često prećutkuju. Dok Houk i Pinja bez zadrške govore o svom intimnom životu, Džo i Anđela primorani su da se suoče sa sopstvenim odnosom, neizgovorenim frustracijama i pitanjem koliko su zaista iskreni jedno prema drugom.

Inspirisan nagrađivanim španskim ostvarenjem "Sentimental", film kroz humor, britke dijaloge i izuzetne glumačke interpretacije istražuje savremene partnerske odnose, ljubav, intimnost i izazove zajedničkog života.

Set Rogen i Olivoja Vajld Foto: Promo

Penelope Kruz kaže da ju je scenario osvojio već na prvim stranama.

- Počela sam da ga čitam i plakala sam od smeha. Bio je fantastičan. Obožavam komedije i veoma ih je teško pronaći kada su zaista dobre. Olivija Vajld sjajno radi s glumcima upravo zato što je i sama odlična glumica. Bila je potpuno fokusirana i na setu je stvarala opuštenu atmosferu. Bilo je kao iz snova - rekla je Penelope.

Olivija Vajld tumači Anđelu, ženu koja se suočava s preispitivanjem sopstvenog braka i života. Kako kaže, upravo ju je ta kompleksnost lika privukla projektu.

- Mnogo mi znači što sam dobila priliku da igram ženu svojih godina koja se suočava sa svim složenostima ove životne faze. To mi je pružilo priliku da prihvatim sve ono što je u tom osećaju istovremeno i lepo i nesavršeno. Zahvaljujući Anđeli, osećala sam se veoma oslobođeno i razvila veliku ljubav prema njoj - rekla je Olivija i objasnila zašto je odlučila da režira film.

Scena iz filma "Poziv" Foto: Promo

- Pomislila sam da je u ovom trenutku mog života upravo ovo razgovor koji želim da vodim kroz film. Zatekla sam sebe kako se borim s temama originalnog filma kao da sam u vezi s njim. Postao je neka vrsta intenzivne opsesije koja mi je došla baš u trenutku kada sam shvatila da kroz sopstveni rad imam mnogo toga da kažem.

Set Rogen, s druge strane, priznaje da ga je upravo način na koji je Vajld pristupila filmu osvojio.

- Kada mi je Olivija opisala šta želi da postigne filmom, privukao me je zajednički proces razvoja likova i stalnog preispitivanja scenarija. Delovalo mi je kao sjajan način da nastane nešto posebno i jedinstveno. Izuzetno sam poštovao njenu posvećenost kao rediteljke, moglo se videti koliko srca ulaže u svaku odluku. A kao partnerka u scenama bila je neverovatno spontana i nepredvidiva - rekao je Set.

Kadar iz filma "Poziv" Foto: Promo

Edvard Norton je takođe govorio o tome šta ga je privuklo kod ovog filma.

- Bio sam veoma uzbuđen zbog ideje da zajedno snimimo nešto u čemu se nećemo samo šaliti, već će ispod svega postojati ranjivost, pa čak i bol ili unutrašnja borba. To me je zaista privuklo. Mislim da je ovo najbolja glumačka uloga u karijeri Olivije Vajld. To je izvedba koja podjednako snažno donosi i komediju i dramu, a u samom središtu nosi duboku unutrašnju borbu.

Domaća publika je među prvima gledala film na specijalnoj premijeri 2. jula, u bioskopu Concept Cinema by CineStar u Ada Mallu, nakon čega je "Poziv" stigao u bioskope širom Srbije u distribuciji BLITZ filma.



