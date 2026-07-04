Na filmsku scenu stupio je 1991. godine debitantskim filmom "Krhotine - kronika jednog nestajanja", koji je bio nominovan za Evropsku filmsku nagradu. Za film "Isprani" (1995) osvojio je prestižnu svetsku nagradu Prix Italia. Sa filmom "Crvena prašina" (1999) postao je autor prvog hrvatskog filma koji je uvršten u službeni program festivala u Veneciji od osamostaljenja zemlje. Drama "Tu" (2003) donela mu je trijumf u Puli i Posebnu nagradu žirija "Kristalni globus" na festivalu u Karlovim Varima. Ostvario je zapažene uspehe i s filmovima "Iza stakla" (2008), "Projekcije" (2013), kao i s trilerom "S one strane" (2016), koji je nagrađen na Berlinaleu i ostvario apsolutnu pobedu u Puli. Njegovo poslednje ostvarenje bio je film "Plavi cvijet" (2021), kojim je po četvrti put pobedio na Pulskom filmskom festivalu, prenosi Blic.