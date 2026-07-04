Umro Zrinko Ogresta
Hrvatski filmski reditelj i scenarista Zrinko Ogresta umro je u 68. godini. Bio je jedan od najistaknutijih i najnagrađivanijih hrvatskih scenarista nakon raspada Jugoslavije.
Njegov odlazak usledio je ubrzo nakon što je dobio Nagradu "Vladimir Nazor“ za životno delo (2024. godine) i titulu profesora emeritusa Univerziteta u Zagrebu (2025. godine). Od 1990. godine paralelno je gradio uspešnu akademsku karijeru na Akademiji dramske umetnosti, gde je odgajao generacije mladih autora.
Tokom bogate karijere Zrinko Ogresta ostvario je značajne domaće i međunarodne uspehe:
Na filmsku scenu stupio je 1991. godine debitantskim filmom "Krhotine - kronika jednog nestajanja", koji je bio nominovan za Evropsku filmsku nagradu. Za film "Isprani" (1995) osvojio je prestižnu svetsku nagradu Prix Italia. Sa filmom "Crvena prašina" (1999) postao je autor prvog hrvatskog filma koji je uvršten u službeni program festivala u Veneciji od osamostaljenja zemlje. Drama "Tu" (2003) donela mu je trijumf u Puli i Posebnu nagradu žirija "Kristalni globus" na festivalu u Karlovim Varima. Ostvario je zapažene uspehe i s filmovima "Iza stakla" (2008), "Projekcije" (2013), kao i s trilerom "S one strane" (2016), koji je nagrađen na Berlinaleu i ostvario apsolutnu pobedu u Puli. Njegovo poslednje ostvarenje bio je film "Plavi cvijet" (2021), kojim je po četvrti put pobedio na Pulskom filmskom festivalu, prenosi Blic.
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