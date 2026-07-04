Slušaj vest

Hrvatski filmski reditelj i scenarista Zrinko Ogresta umro je u 68. godini. Bio je jedan od najistaknutijih i najnagrađivanijih hrvatskih scenarista nakon raspada Jugoslavije.

Njegov odlazak usledio je ubrzo nakon što je dobio Nagradu "Vladimir Nazor“ za životno delo (2024. godine) i titulu profesora emeritusa Univerziteta u Zagrebu (2025. godine). Od 1990. godine paralelno je gradio uspešnu akademsku karijeru na Akademiji dramske umetnosti, gde je odgajao generacije mladih autora.

Zrinko Ogresta
Foto: Printscreen/ YouTube/ Hrvatska radiotelevizija

Tokom bogate karijere Zrinko Ogresta ostvario je značajne domaće i međunarodne uspehe:

Na filmsku scenu stupio je 1991. godine debitantskim filmom "Krhotine - kronika jednog nestajanja", koji je bio nominovan za Evropsku filmsku nagradu. Za film "Isprani" (1995) osvojio je prestižnu svetsku nagradu Prix Italia. Sa filmom "Crvena prašina" (1999) postao je autor prvog hrvatskog filma koji je uvršten u službeni program festivala u Veneciji od osamostaljenja zemlje. Drama "Tu" (2003) donela mu je trijumf u Puli i Posebnu nagradu žirija "Kristalni globus" na festivalu u Karlovim Varima. Ostvario je zapažene uspehe i s filmovima "Iza stakla" (2008), "Projekcije" (2013), kao i s trilerom "S one strane" (2016), koji je nagrađen na Berlinaleu i ostvario apsolutnu pobedu u Puli. Njegovo poslednje ostvarenje bio je film "Plavi cvijet" (2021), kojim je po četvrti put pobedio na Pulskom filmskom festivalu, prenosi Blic.

Ne propustitePop kultura"Neka te anđeli čuvaju, a ti pevuši..." Anđelka Stević Žugić se oprostila od oca emotivnim rečima i dirljivim fotografijama
Anđelka Stević Žugić sa ocem
Pop kulturaUmro Klajv Dejvis, čovek koji je otkrio Vitni Hjuston
Klajv Dejvis
Pop kulturaUmro Aleks Bueno: Godinama se borio sa zavisnošću, a onda preminuo od neizlečive bolesti
Pevač Aleks Bueno preminuo od tumora na mozgu
KulturaPreminuo Slavenko Saletović: Omladinsko pozorište Dadov oprostilo se od svog osnivača i istaknutog reditelja
Screenshot 2026-06-16 1410301.jpg

Video: Sahrana Sejde Bešlić

00:13
Sahrana Sejde Bešlić Izvor: Kurir