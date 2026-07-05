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Kultni film"Ko to tamo peva" krije brojne anegdote sa snimanja, a jedna do sada neispričana, otkriva kakav je nepopravljivi šaljivdžija bio legendarni glumac Dragan Nikolić.

Glumac Gordan Kičić otkrio je urnebesnu situaciju koju mu je ispričao sam Gaga Nikolić, a koja svedoči o njegovom prepoznatljivom, mangupskom duhu.

Foto: Dragana Udovičić

Tokom snimanja čuvene scene sahrane, kada autobus firme "Krstić" mora da se zaustavi i pridruži povorci, reditelj Slobodan Šijan zamislio je kadar koji je zahtevao savršenu koordinaciju na velikoj udaljenosti.

Kako u to vreme nije bilo savremenih sredstava komunikacije, ekipa filma "Ko to tamo peva" je morala da se snalazi pomoću vizuelnih signala.

U galeriji pogledajte kadrove iz kultnog filma "Ko to tamo peva":

1/12 Vidi galeriju Film "Ko to tamo peva" važi za jedno od kultnih srpskih dela Foto: Printscreen YouTube, Printscren/Youtube

Kičić je do detalja opisao kako je izgledao plan produkcije, ali i kako je Gaga Nikolić odlučio da umeša prste i napravi potpuni haos na setu.

- Ima jedna istinita priča koju mi je Dragan Nikolić ispričao vezano za film "Ko to tamo peva". Ima jedna scena sahrane kada oni stanu, pa moraju da se pridruže sahrani. Ima neki kadar koji je reditelj Slobodan Šijan postavio gde je daleko povorka sa konjima. Kamera je bila daleko na kilometar-dva, nije bilo motorola.Dogovor je bio da neko sa belim peškirom, kada oni nameste kadar i kada se povuku, da znak tim peškirom. I onda povorka, koja je ogromna, da krene - počeo je priču Kičić.

Foto: Nemanja Nikolić

Međutim, niko nije računao na Gaginu potrebu za šalom. Iako uopšte nije trebalo da bude deo te scene, Nikolić je primetio savršenu priliku za sabotažu, a "oružje" mu je bila sopstvena odeća.

- Dragan Nikolić, koji nije trebalo da bude u toj povorci, on je imao belu košulju. On je skinuo tu košulju i, pošto je čuo za ceo dogovor, stao je iza. Taman kada su se namestili, on je počeo da maše košuljom i obukao je. Povorka je krenula, a reditelj je počeo da besni i pitao se zašto su ovi krenuli. Brzo se uputio ka njima i pitao: "Ko vam je rekao da krenete?", a oni mu kažu: "Pa neko je mahnuo belom košuljom". Kaže: "Niko nije dao znak belim peškirom, evo ga kod mene u ruci" - rekao je Kičić u podkastu "Ozbiljno neozbiljni", prenosi Informer.

Foto: Printscreen

Reditelj Slobodan Šijan bio je van sebe od besa, nesvestan da iza svega stoji niko drugi do Dragana Nikolića. Vraćanje ogromne povorke sa konjima na početne pozicije po suncu bio je mukotrpan posao, ali Dragan se tu nije zaustavio.

Kičić opisuje kako je ova neverovatna šala ponovljena čak nekoliko puta, što je celu filmsku ekipu dovelo do same ivice ludila.

- Ništa, oni njih vraćaju 40 minuta na početnu poziciju, a Dragan opet mahne belom košuljom i ovi opet krenu, i to je uradio tri puta. Izludeo je ekipu. Eto, tako je Dragan voleo da se šali. Bio je legenda i drago mi je što sam imao čast da snimam i radim sa njim - zaključio je Kičić.

Video: Lokal i sto gde je Dragan Nikolić stalno sedeo