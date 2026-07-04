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Kroz konkurs "Gradovi u fokusu 2026" Ministarstvo kulture opredelilo je ove godine 33 miliona dinara Kladovu za projekat "Kapija kulture na istoku" a ugovor su potpisali ministar kulture Nikola Selaković i predsednik opštine Goran Matović.

Sredstva su obezbeđena za adaptaciju i energetsku sanaciju multifunkcionalne sale Vizitor centra u tvrđavi Fetislam, a Kladovo je sa 33 miliona dinara dobilo najveći pojedinačni iznos ove godine u programu "Gradovi u fokusu".

Ministar kulture Nikola Selaković i predsednik opštine Goran Matović Foto: Ministarstvo Kulture

"Ovo je realizacije veoma dobre saradnje koju opština Kladovo i Ministarstvo kulture imaju u prethodnom periodu. Od aprila 2024. godine, Ministarstvo kulture je finansiralo različite vrste programa, aktivnosti, ali i investicija na teritoriji opštine Kladovo u ukupnom iznosu od 58,5 miliona dinara. Kada je reč o ovom projektu, uveren sam da će on biti još jedna od tačaka koja će privlačiti ljude koji su pobornici kako rekreativnog, tako i kulturnog turizma,odnosno svih onih koji će dolaziti ovde, na 'kapiju istoka' ili 'istočnu kapiju' Srbije", rekao je Selaković.

Podsećajući da je program "Gradovi u fokusu" formiran 2016. godine na inicijativu tadašnjeg predsednika Vlade, a sadašnjeg predsednika Republike Aleksandra Vučića, Selaković je ukazao da je ta godina važna i za srpsku kulturu jer je niz reformi fiskalne konsolidacije, privrednog oporavka i reindustrijalizacije Srbije počeo da daje rezultate a državni budžet počeo da beleži rast i investicije.

Kako je izgledala poseta Kladovu

1/28 Vidi galeriju Selaković u Kladovu Foto: Ministarstvo Kulture

"Programom 'Gradovi u fokusu' za ovih 11 godina uloženo je više od dve milijarde i 380 miliona dinara širom Srbije. Centar za kulturu Kladovo, kada je u pitanju njegova rekonstrukcija i revitalizacija, bio je korisnik pozamašnih iznosa ovog programa u dva navrata, a iznos za Vizitorski centar Fetisalma je jedan od najvećih iznosa uopšte pojedinačno opredeljenih jednoj opštini u ovih deset- jedanaest godina", naglasio je Selaković.

Ministar je pojasnio da "Gradovi u fokusu" nose takav naziv upravo iz uverenja da kultura nije nešto što je rezervisano samo za velike gradove i ocenio da investicijom koju zajednički sprovode opština i Ministarstvo kulture, Kladovo u delu Vizitorskog centra koji do sada nije bio u funkciji, dobija još jedan sjajan prostor za održavanje različitih vrsta kulturnih manifestacija.

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