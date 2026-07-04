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Glumac Matija Ilić tako lagano gradi svaki sledeći korak, pa ako se pogleda u njegovu biografiju, postane sasvim jasno da ipak nije sve bilo slučajno. Stasao je u umetničkoj porodici kraj oca Ivana Ilića, bivšeg dirigenta Big benda RTS, a deda mu je Dragoslav Ilić, koji se proslavio ulogom kralja Petra I u TV seriji "Kraj dinastije Obrenović". Potom, odrastao je u neposrednom komšiluku Fakulteta dramskih umetnosti, koji je potom i studirao.

Foto: Nenad Kostić

Publika ga je upoznala u drami "Tajne vinove loze", a potom i zavolela kao simpatičnog Simketa u seriji "U klinču", gde je u tri sezone igrao gejmera koji živi sa svojom bakom. Od jeseni ćemo ga gledati u novoj seriji "Marina i Futa", koja priča priču o poznatom estradnom bračnom paru hitmejkera, a koja će biti emitovana na Prvoj televiziji. Mladom umetniku ovde je poverena uloga pevača narodne muzike Radoslava Rodića Rokija koju je on sa zadovoljstvom prihvatio.

Da li je ponuda za ovu ulogu došla kao iznenađenje?

- Jeste, i veoma me je obradovala, zato što je potpuno različita od svega što sam radio pre nje. Mislim da će mi pomoći da pokažem šta još mogu da uradim u svom poslu. Nažalost, nisam stigao da upoznam Radoslava Rodića Rokija pre snimanja, ali se nadam da će mu se, ako bude gledao seriju, svideti to što sam uradio i kako sam ga predstavio.

S obzirom na to da potičete iz muzičke porodice, koliko su vam bliske osamdesete godine i ono što su generalno stvarali Marina i Futa?

- U mojoj porodici se uglavnom slušala klasika, samo strano, malo džeza, a ne toliko naše domaće pesme. Njih sam počeo da pronalazim i istražujem kroz srednju školu, jer sam shvatio da u našoj muzici ima mnogo emocija, a mene to mnogo radi. Ipak, to što sam iz muzičke porodice pomoglo mi je da sagledam i scenario na drugačiji način, da shvatim kome je eventualno namenjeno to što radimo i koje se emocije kriju iza svega toga.

Foto: Aleksandar Krstović, PrvaTV



Hoćemo li moći da vas čujemo kako pevate u ovoj seriji?

- Mene lično ne u ovoj seriji, pošto se uglavnom radilo na već snimljene trake. U nekoj drugoj možda, videćemo šta da još donosi jesen.

Na društvenim mrežama ste pokazali da ste dobar kuvar. Otkud ljubav prema kulinarstvu i da li biste voleli da imate svoj šou?

- Voleo bih da imam svoj kulinarski šou. Ljubav prema kuvanju mi se rodila bukvalno početkom srednje škole, kada sam po povratku sa časova spremao sebi ručak. Počeo sam da eksperimentišem i učio kroz greške. Dešavalo mi se nekoliko puta da napravim nešto što mi se ne sviđa, ali pojedem da bih znao za sledeći put. Tako sam razvio veliku ljubav i mislim da sada mogu da kažem da znam šta radim.

Foto: Aleksandar Krstović, PrvaTV



Da li osim glume i kuvanja možemo da očekujemo da se vaša karijera nastavi u smeru muzike i pevanja?

- Generalno sam i o tome razmišljao, imam mnogo ideja i želja. Trudim se da se fokusiram na jednu stvar odjednom, ali mi to generalno ne ide. Želim da se bavim i muzikom i voleo bih da nekad objavim i neku pesmu. Ali o tom potom, ako se desi, desi se.

Objavili ste nedavno i fotografiju s venčanja. Da li je reč o nekoj novoj ulozi ili ste stali na ludi kamen?

- Bio sam na venčanju svoje bliske drugarice iz srednje škole i prelepo sam se proveo. Napravili smo foru da drugar i ja budemo lažne mlade, a na kraju su nas i "kupili".

Odmarate li se ovog leta?

- Ne. Radim novu seriju. Stigla je ponuda za jednu novu veliku ulogu.

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