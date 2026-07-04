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U MASCOMSTORE na Terazijama održan je ekskluzivni official release event povodom izlaska novog albuma Madone "Confessions II". Događaj je okupio veliki broj posetilaca, fanova i predstavnika medija, obeležavajući početak nove muzičke ere jedne od najvećih pop ikona svih vremena.

Foto: Jovana Šarac

Atmosfera u prodavnici ploča na Terazijama bila je u znaku klupske energije i disko estetike, uz kontinuirano preslušavanje albuma i vizuelni koncept inspirisan Madoninim povratkom na plesni podijum kao ritualni prostor, a ne samo mesto zabave.

Tokom večeri, posetioci su imali priliku da prvi u Srbiji čuju ceo album Confessions II, da se upoznaju sa limitiranim fizičkim izdanjima (vinil, CD), kao i da uživaju u posebno kuriranom DJ setu (DJ Tara Bluu) inspirisanom različitim erama Madonnine karijere, koji je dodatno oblikovao atmosferu događaja.

Foto: Jovana Šarac

Veliko interesovanje publike rezultiralo je izuzetno visokom posećenošću, a prostor MASCOMSTORE bio je ispunjen tokom čitavog trajanja događaja, što potvrđuje snažan regionalni interes za novo izdanje.

Reakcije publike

Posetioci su istakli da je događaj imao jedinstvenu atmosferu između klupskog listeninga i kolektivnog iskustva slušanja albuma, uz snažan osećaj povratka Madone disko estetici i njenom prepoznatljivom muzičkom identitetu.

Fanovi su novi album opisali kao emotivan povratak Madoninim dens korenima, izdvajajući njegov konceptualni kontinuitet, produkciju Stuarta Pricea i činjenicu da album funkcioniše kao celovito klupsko iskustvo. Mnogi su istakli da ih je posebno obradovala prilika da među prvima u Srbiji čuju kompletan album i nabave fizička izdanja, ocenjujući događaj kao jedno od najlepših okupljanja domaće Madonnine fan zajednice u poslednjih nekoliko godina.

Foto: Jovana Šarac

Prve recenzije

Prve međunarodne recenzije potvrđuju da je Confessions II jedno od najzapaženijih Madonninih izdanja u poslednjih dvadeset godina. Rolling Stone album opisuje kao „64-minutni neprekidni groove koji funkcioniše poput DJ seta i spaja istoriju dens muzike sa Madoninom ličnom autobiografijom“, ocenjujući ga njenim najboljim albumom još od originalnog Confessions on a Dance Floor. The Independent ga naziva „Madonninim najboljim albumom u poslednjih 20 godina“, dok The Telegraph piše da je reč o „oznojenoj plesnoj žurci koja prerasta u iskreno emotivno iskustvo“ i zaključuje da „dugogodišnja kraljica plesa nema nameru da se odrekne svog trona“. The Sun ističe da je ovo „njeno najkoherentnije izdanje još od originalnog Confessions, sa mračnijim i ličnijim pesmama o porodici, gubicima i isceljenju“, dok magazin Attitude ocenjuje album kao „autentičan nastavak originala, sa neprekidnom klupskom energijom i ranjivim, ličnim ispovestima inspirisanim stvarnim životnim iskustvima“.

Foto: Jovana Šarac

Confessions II je Madonin 15 studijski album i dostupan je od 3. jula na svim digitalnim platformama, kao i online putem sajta mascom.rs, dok je fizička izdanja moguće pronaći u MASCOMSTORE prodavnicama na Terazijama, Čumiću i u Ušću. Mascom je pripremio i posebnu akciju, 10% popusta na sva njena prethodna izdanja, u periodu od 3. jula do 1. avgusta, odnosno do isteka zaliha.

Bonus video: Manoda i poljubac