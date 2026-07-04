Slušaj vest

Pula je već zakoračila u festivalsko raspoloženje. Uoči otvaranja 73. Pulskog filmskog festivala, koji će biti održan od 9. do 16. jula, grad je domaćin bogatog pratećeg programa posvećenog filmskoj umetnosti.

U okviru predfestivalskih događaja, u sredu, 8. jula, u 21 čas, u Srpskom kulturnom centru u Puli biće otvorena izložba „Oficir s ružom – Žarko Laušević“, posvećena jednom od najznačajnijih glumaca s prostora bivše Jugoslavije.

Kroz filmske plakate, fotografije iz porodične arhive Laušević i arhivsku građu, izložba predstavlja pregled bogatog filmskog i pozorišnog opusa Žarka Lauševića, sa posebnim osvrtom na ulogu u filmu „Oficir s ružom“, za koju je 1987. godine na Pulskom filmskom festivalu nagrađen Zlatnom arenom za najbolju mušku ulogu.

Izložba će biti otvorena za posetioce tokom trajanja festivala, svakog dana od 10 do 19 časova.

U okviru programa biće predstavljena i Monografija Žarko Laušević, u izdanju Hipatije iz Beograda, koju je priredila Radmila Stanković. Promocija će biti održana 10. jula 2026. godine u 14 časova u Festivalskom centru 73. Pulskog filmskog festivala.

Monografija donosi svedočenja više od pedeset Lauševićevih saradnika i prijatelja, kao i bogatu dokumentarnu građu iz privatne arhive Žarka i Anite Laušević.