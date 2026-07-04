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Film "Superdevojka" u režiji Krejga Gilespija od 25. juna je na redovnom bioskopskom repertoaru širom Srbije u distribuciji BLITZ filma. Inspirisano hvaljenim stripom "Supergirl: Woman of Tomorrow", ovo ostvarenje donosi emotivnu i uzbudljivu priču o junakinji koja pokušava da pronađe svoje mesto u univerzumu, suočavajući se s gubitkom, odgovornošću i sopstvenim identitetom.

Mili Alkok kao superdevojka Foto: Blitz Film

Prema scenariju Ane Nogeire, ovaj superherojski spektakl na velikom platnu predstavlja Mili Alkok u snažnoj dvostrukoj ulozi Kare Zor-El i Superdevojke, heroine čija će priča promeniti ravnotežu moći u svemiru. Kad nemilosrdni neprijatelj udari preblizu domu, Kara je prisiljena da krene na epsko, međuzvezdano putovanje osvete i pravde. U savezništvu s neočekivanim partnerom, suočava se s pretnjama koje će testirati njenu moć - i njeno srce.

U razgovoru o novom filmu, na čiji je prenos TV Ekran dobio ekskluzivno pravo, Mili je o stripu rekla:

- Prelepo je, ilustracija i svet koji je stvoren zaista su zadivljujući. Mislim da je i sama priča veoma snažna, govori o istrajnosti i otpornosti, kao i o dve devojke koje kreću u misiju da prevaziđu sopstvenu tugu, to jest svoje unutrašnje nemire i borbe - istakla je mlada glumica čiji je angažman za lik Superdevojke uključio prethodno njen debi u filmu "Supermen".

Mili Alkok na promociji filma "Superdevojka" Foto: Evan Agostini/Invision

- To je osoba koja se ne oseća prijatno u životu koji joj je dat, niti sa odgovornošću koja joj je poverena. Ona to potiskuje tako što na neki način sama sebe sabotira i izbegava svaki osećaj odgovornosti, jer joj je tako lakše - dodala je Mili o svom liku Kare, a potom istakla značaj saradnje s rediteljem Krejgom Gilespijem.

- Krejg je ovaj svet učinio toliko lepim, a kada je reč o priči, on je neko ko uvek traži ono što nije eksplicitno napisano na stranici. Možete da pročitate scenu i kažete: "U redu, ovo su ključni momenti, ovo je razvojni luk, ovo je smer priče", a on će pokušati da to preokrene ili sagleda iz drugog ugla, što je zaista zabavno. Mislim da je ovo veoma nekonvencionalan film o superherojima, a njegov rad je to dodatno istakao i naglasio - istakla je Mili.

Rad s mlađom koleginicom Iv Ridli doneo joj je novo uzbuđenje.

Scena iz filma "Superdevojka" Foto: Blitz Film

- Ona je zaista velika zvezda. Sjajna je kada je reč o prihvatanju i sprovođenju rediteljskih smernica. Veoma je talentovana. Kao glumica je izuzetno prilagodljiva, što je, po mom mišljenju, prilično retko kod mladih. Upravo to čini rad s njom veoma zanimljivim i uzbudljivim za mene. Jedva čekam da vidim kuda će je karijera odvesti - istakla je Mili.

Inače, ova glumica je svetsku slavu stekla ulogom mlade Renire Targarjen u HBO seriji "Kuća zmaja" kojom je obezbedila nominaciju za nagradu Critics' Choice. Pre nego što je započela profesionalnu glumačku karijeru, pohađala je Newtown High School of the Performing Arts u Sidneju. Radila je u kafiću u Marikvilu kako bi finansirala svoje prve glumačke korake. Na televiziji je pažnju privukla u australijskoj seriji "Upright" (2019-2022), za koju je bila nominovana za prestižnu AACTA nagradu.

Pre nego što je glumila u Netfliksovoj hit seriji "Morske sirene" (2025), kao i u serijama "The Gloaming" i "Reckoning", 2022. godine preselila se iz Australije u London kako bi se posvetila snimanju serije "Kuća zmaja" i daljem razvoju svoje karijere. Poznata je po tome što odlično balansira između mračnih i dramskih uloga sa snažnim emotivnim nabojem.

Mili Alkok Foto: Chris Pizzello/Invision

Rekli su o Mili Alkok

Krejg Gilespi, reditelj

- Neverovatno je to što je Mili već bila izabrana za ovu ulogu pre nego što sam se ja priključio projektu, ali nisam mogao da budem srećniji zbog toga. Ona poseduje neku prirodnu lakoću i nenametljivost, a način na koji barata humorom savršeno odgovara ovom filmu. Ima sposobnost da duhovite trenutke iznese gotovo usputno, bez napora, ali istovremeno u sebi stalno nosi određenu emocionalnu težinu. Upravo ta kombinacija čini da se njen pristup odlično uklapa u ton koji volim. Zaista nisam mogao da poželim bolju glumicu od Mili za ovu ulogu - istakao je Krejg i dodao:

Mili Alkok i Krejg Gilespi Foto: Evan Agostini/Invision

- Pomalo je gruba i neotesana. Ne izvinjava se zbog toga što jeste i uvek govori ono što misli. U njoj postoje veoma izražena energija i pokretačka snaga, ume da bude spontana, ali i agresivna u određenim trenucima. Mili je praktično odmah bačena u vatru, u veoma zahtevnu situaciju. Neverovatno je koliko je u svakom trenutku bila prisutna, koliko je njen pristup bio nijansiran i promišljen. Sve je bilo savršeno, u skladu s karakterom i istorijom Superdevojke kakvu poznajemo.

Džejson Momoa Foto: Scott A Garfitt/Invision

Džejson Momoa, glumac

- Scenario je odlično napisan i mislim da je Milin lik zaista sjajan u ovoj priči. Sve kroz šta prolazi, borbe, izazovi, usponi i padovi, kao i njen lični razvoj, čini je veoma zanimljivom. Definitivno postoje mesta na kojima se naši likovi preklapaju i gde biste mogli da ih zamislite kako zajedno sede i popiju piće. Ona je duhovita, britka i veoma brza na rečima, a između njih postoji uzajamno poštovanje. Upravo ta međusobna dinamika i poštovanje čine njihov odnos posebno zanimljivim.

Ana Nogeira Foto: Evan Agostini/Invision

Ana Nogeira, scenaristkinja

- Ne znam šta bismo uradili bez Mili, jer je Kara bez zadrške ono što jeste. Ona je autentična do krajnosti. Kada nešto kaže, to i misli. A to zapravo može biti izazovno za glumca da prikaže, jer je posao glumca nekako da bude malo prilagodljiviji, zar ne? I zato, kada smo našli Mili, koja je sama po sebi toliko neverovatno autentična, to jednostavno teče na najiskreniji način.

(Kurir.rs / TV Ekran)