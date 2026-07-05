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Dodelom nagrada sinoć svečano zatvoren54. Filmski festival u Sopotu. Žiri takmičarskog programa 54. Filmskog festivala u Sopotu u sastavu Dijana Metlić (predsednica), Veselin Krčmar (član), Danilo Bećković (član), dodelio je sledeće nagrade: Nagrada GRAN PRI festivala dodeljena je filmu "Karmadona" u režiji Aleksandra Radivojevića, u produkciji Digimedia, Srbija.

Scene iz nagrađenog filma "Karmadona"

1/8 Vidi galeriju Film Karmadona Foto: Digimedia

U obrazloženju žiri navodi da im predstavlja čast da nagradu dodele za urnebesnu, hrabru i u svakom smislu radikalnu satiru, čija visceralnost i nesvakidšnja snaga rediteljskog izraza otvaraju nova područja borbe za savremenu srpsku kinematografiju.

Foto: CEBEF Belkisa Abdulović

Nagradu je primio reditelj Aleksandar Radivojević kojom prilikom je izjavio sledeće: „Hvala vam na razumevanju. Obično nas ne razumeju.“

Ivan Mladenović Foto: Dunja Dopsaj/FIREFLY PROMO

Nagrada za najbolju režiju dodeljena je Ivani Mladenović za film koji nas po rečima žirija hrabro i beskompromisno vodi kroz svet u kome se dokumentarna sirovost i fikcija prepliću, stvarajući dirljivu i empatičnu parodiju na romantične melodrame.

Nagradu je preuzeo koscenarista filma Momir Milošević, a Ivana se obratila videom uz reči: „Upravo sam dobila poruku da sam dobila nagradu za najbolju režiju, ovo stvarno nisam očekivala, hvala žiriju, hvala festivalu, žao mi je što nisam tu sa vama večeras da mogu ovu zahvalnicu da izgovorim uživo, jer je ovo zaista jedno veliko priznanje, i nadam se da se uskoro vidimo u Sopotu“.

Nagrada „Mira Stupica” za najbolju žensku ulogu dodeljena je Jelena Đokić za film „Karmadona“, koju je preuzeo njen kolega i narator filma, Sergej Trifunović.

Foto: CEBEF Belkisa Abdulović

U obrazloženju žirija: „Jelena Đokić nagrađuje se za najbolju žensku ulogu zbog maestralnog i fizički izuzetno zahtevnog otelotvorenja trudnice Jelene u filmu „Karmadona“. Unoseći preko potreban ljudski i emotivni koren u svet ekstremne žanrovske groteske i društvene satire, svojom glumačkom hrabrošću čini da fiktivna borba postane duboko uverljiva sudbina sa kojom se publika solidariše. U pitanju je jedinstvena kreacija koja pomera standarde ženske akcione heroine u domaćem filmu i predstavlja apsolutni glumački trijumf na ovogodišnjem festivalu.“

Nagrada „Bata Živojinović” za najbolju mušku ulogu dodeljena je glumcu Andriji Kuzmanoviću za promišljenu, uverljivu i psihološki iznijansiranu ulogu u filmu „Yugo Florida“ Vladimira Tagića.

Foto: CEBEF Belkisa Abdulović

Primajući nagradu Kuzmanović je izjavio:

„Veoma mi je drago što smo dobili nagradu baš ovde u Sopotu jer smo većinu filma snimili tu negde na potezu između Sopota i Mladenovca i hvala pre svega žiriju, ovo je jako bitna stvar i za mene lično jako obavezujuća, da svaki sledeći posao uradim još bolje.“

Foto: CEBEF Belkisa Abdulović

Posebno priznanje za poetski film dodeljeno je filmu „Kako je ovde tako zeleno“ reditelja Nikole Ležajića za autentičan izraz u potresnom svedočanstvu o razorenom svetu i uništenoj zajednici Srba u Hrvatskoj.

Posebno priznanje za omladinski film dobio je film „Hajduk u Beogradu“ u režiji Milana Todorovića. Nagradu je preuzeo glumac Todor Jovanović.

Foto: CEBEF Belkisa Abdulović

Odluku o Nagradi publike za najbolji film doneo je žiri publike u sastavu: predsednica žirija Sara Todorović sa članicama žirija Aleksandrom Baković i Dijanom Janić, a nagrada je dodeljena filmu „Yugo Florida“ u režiji Vladimira Tagića, za izuzetno dirljivo, iskreno i slojevito umetničko ostvarenje koje je na najlepši način uspostavilo direktnu, emotivnu vezu sa srcima gledalaca.

„Yugo Florida“ je film koji ne prestaje da živi kada se ugase bioskopska svetla, on ostaje sa nama kao topla opomena i podsetnik na važnost praštanja i ljudske topline. Zbog izuzetne sposobnosti da nasmeje, rasplače i vrati veru u snagu zajedništva, publika Filmskog festivala u Sopotu jednoglasno proglašava ovaj film svojim pobednikom“ - stoji u obrazloženju žirija.

Nagradu je preuzeo glumac filma Andrija Kuzamanović.

Pogledajte u galeriji sve nagrađene

1/11 Vidi galeriju Filmski festival u Sopotu Foto: CEBEF Belkisa Abdulović

Nakon zvaničnog dela večeri i uručenja nagrada prikazan je, i poslednji film ovog izdanja Festivala, „Svadba“ Igora Šeregija. Tokom šest festivalskih dana, publika je imala priliku da pogleda dvadeset četiri filmska ostvarenja, od kojih je dvadeset jedno prikazano u takmičarskoj konkurenciji, uključujući i pet filmova realizovanih kao manjinske koprodukcije. Raznovrsnost tema, žanrova i autorskih pristupa još jednom je potvrdila snagu i vitalnost savremenog domaćeg filma, kao i značaj saradnje sa partnerima iz regiona i Evrope.

SOFEST PLUS - reviju nagrađenih filmova, Beograđani će moći da pogledaju 7. i 8. jula u sali „Makavejev“ Jugoslovenske kinoteke.

Filmski festival u Sopotu se održava pod pokroviteljstvom Osnivača manifestacije Grada Beograda, uz podršku Ministarstva kulture, opštine Sopot, Filmskog centra Srbije i Jugoslovenske kinoteke u izvršnoj produkciji Centra beogradskih festivala.

Bonus video: Andrija Kuzmanović o svojoj najvećoj mani