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Proslavljeni glumac, scenarista i reditelj Radoš Bajić iza sebe ima karijeru dugu pola veka, koju je obeležilo više od 100 glavnih i velikih uloga na filmu i televiziji. Radoš i njegova supruga Milena obeležavaju neverovatnih 50 godina braka. Njihova ljubavna priča, koja je započela u skromnosti beogradskih ulica, šetnjama po Kalemegdanu i Ušću, izrasla je u čvrst oslonac koji je prkosio decenijama.

"Kada smo bili mladi i započinjali zajednički život sa dve viljuške i dve kašike, moja Milena i ja nismo imali mogućnosti za izlaske u skupe restorane i elitne klubove kojih je i tada bilo.

U skromnosti i oskudici, pored odlaska u bioskop i pozorište, zaljubljeni i zagledani jedno u drugo, šetali smo gradom, kejom na Ušću, Kalemegdanom, i u svakom parku imali svoju klupu.

Milena Bajić i Radoš Bajić u Medveđi Foto: Privatna Arhiva

Pedeset godina je prohujalo.

Ništa više nije isto i nije kao što je bilo. Ništa sem nas dvoje...

Na mnogaja ljeta...", napisao je glumac na svom Instagramu.

Zbog Milene odbio Holivud

Ipak, malo ko zna da je Radoš na početku karijere dobio ponudu da u Holivud, međutim od toga je odustao jer nisu pristali da sa njim pođe njegova supruga Milena.

U galeriji pogledajte fotografijr Radoša Bajića i njegove supruge Milene:

1/6 Vidi galeriju Milena Bajić je supruga Radoša Bajića Foto: printscreen/instagram/rados.bajic.officialpage, Privatna Arhiva, Contrast Studios

- Svakako da postoji. I to ne samo jedna, već mnoge… Ipak, pomenuću samo jednu. Kao mlad glumac, 1976. godine dobio sam poziv i ugovor za Holivud od velikog američkog producenta Olivera Ungera, gde me je čekala uloga u filmu Voltera Hila "Ratnici podzemlja". Nisam otišao jer nisu pristali na uslov da sa mnom pođe i moja Milena. Da sam otputovao, to bi automatski značilo kraj i naše ljubavi i zajedničkog života. Nikada se nisam pokajao jer sam između života i slave izabrao, život - rekao je glumac, koji je svoju ljubav upoznao 1973. godine. Četvrtog maja upoznao sam prelepu Milenu Bjelić koja će posle tri godine postati Bajić... - govorio je glumac.

U galeriji pogledajte fotografije porodice Radoša Bajića:

1/8 Vidi galeriju Radoš Bajić - unuci i porodica Foto: Damir Dervišagić

Njihovu sreću najjače je uzdrmalo saznanje da supruga Radoša Bajića ima rak na dojci, u tim najtežim trenucima, u kojima je vodila bitku iz koje je izašla kao pobednik, Radoš je svim srcem bio uz Milenu.

- Ja sam suprug žene koja je bila obolela od raka dojke, a iskreno želim da ohrabrim sve majke, sestre, supruge, ćerke, bake, i da im kažem da na kraju tunela ima svetla. I Radojka je u seriji nastavila da živi, kao što je i moja supruga Milena. Dvesto osamdeset osam dana sam sa njom proveo na beogradskom Institutu za onkologiju, pomažući joj u grozničavoj i teškoj borbi. Iako sam uvek čuvao svoj privatni život kao oazu, u dogovoru sa suprugom i decom, odlučio sam da izađem pred javnost sa svojim iskustvom zarad svih onih žena kojima treba pomoć - rekao je tada za medije i istakao da je njegova supruga pobedila opaku bolest.

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