Jana Zimonjić solistkinja Baleta Narodnog pozorišta osvojila je treće mesto na XV Međunarodnom takmičenju u Moskvi
Jana Zimonjić, mlada solistkinja Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, osvojila je treće mesto u velikom finalu XV Međunarodnog baletskog takmičenja u Moskvi.
Jedno od najznačajnijih svetskih baletskih nadmetanja, koje je ove godine posvećeno legendarnom ruskom baletskom majstoru Juriju Grigoroviču, održano je od 25. juna do 5. jula u organizaciji „Roskonserta“, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Ruske Federacije.
Posebnu ekskluzivnost ovom takmičenju daje činjenica da se održava na svake četiri godine, čime se dodatno potvrđuje njegov visoki umetnički status. Zimonjić je do visokog plasmana i bronzanog odličja stigla u izuzetno jakoj konkurenciji od
272 kandidata iz celog sveta. Na sceni čuvenog Boljšoj teatra predstavila se zahtevnim varijacijama iz klasičnog baletskog repertoara, kao i koreografijama savremenog plesnog izraza autora Miloša Isailovića.
Ova mlada baletska umetnica u snažnom usponu, izrazitom tehničkom sigurnošću i scenskom zrelošću potvrdila je svoj visoki kvalitet i proletos, kada je osvojila prestižnu nagradu „Terpsihora“ za ulogu Svanilde u „Kopeliji“. Reč je o jednom od najznačajnijih priznanja u oblasti umetničke igre u Srbiji, koje dodeljuje Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije. Jana Zimonjić je rođena 2004. godine u Beogradu, gde je završila Baletsku školu „Lujo Davičo“, nakon čega je diplomirala i na Baletskoj akademiji Bečke državne opere. Na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, osim u „Kopeliji“, igra i u „Don Kihotu“, „Bajaderi, „Žizeli“, „Labudovom jezeru“, „Gusaru“, „Krcku Oraščiću“, „Ko to tamo peva“, „Banović Strahinji“...