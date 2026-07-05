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Jana Zimonjić, mlada solistkinja Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, osvojila je treće mesto u velikom finalu XV Međunarodnog baletskog takmičenja u Moskvi.

Jedno od najznačajnijih svetskih baletskih nadmetanja, koje je ove godine posvećeno legendarnom ruskom baletskom majstoru Juriju Grigoroviču, održano je od 25. juna do 5. jula u organizaciji „Roskonserta“, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Ruske Federacije.

Jana Zimonjić Foto: Marijana Jankovic/Marijana Jankovic

Posebnu ekskluzivnost ovom takmičenju daje činjenica da se održava na svake četiri godine, čime se dodatno potvrđuje njegov visoki umetnički status. Zimonjić je do visokog plasmana i bronzanog odličja stigla u izuzetno jakoj konkurenciji od

272 kandidata iz celog sveta. Na sceni čuvenog Boljšoj teatra predstavila se zahtevnim varijacijama iz klasičnog baletskog repertoara, kao i koreografijama savremenog plesnog izraza autora Miloša Isailovića.

Foto: Narodno pozorište Beograd

Ova mlada baletska umetnica u snažnom usponu, izrazitom tehničkom sigurnošću i scenskom zrelošću potvrdila je svoj visoki kvalitet i proletos, kada je osvojila prestižnu nagradu „Terpsihora“ za ulogu Svanilde u „Kopeliji“. Reč je o jednom od najznačajnijih priznanja u oblasti umetničke igre u Srbiji, koje dodeljuje Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije. Jana Zimonjić je rođena 2004. godine u Beogradu, gde je završila Baletsku školu „Lujo Davičo“, nakon čega je diplomirala i na Baletskoj akademiji Bečke državne opere. Na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, osim u „Kopeliji“, igra i u „Don Kihotu“, „Bajaderi, „Žizeli“, „Labudovom jezeru“, „Gusaru“, „Krcku Oraščiću“, „Ko to tamo peva“, „Banović Strahinji“...