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Treći festivalski dan 60. izdanja Međunarodnog filmskog festivala u Karlovim Varima pripao je direktoru fotografije Robertu Ričardsonu, koji je dobio Kristalni globus za izuzetan umetnički doprinos svetskoj kinematografiji.

Nagradu mu je uručio glumac Harvi Kajtel. Program je takođe uključivao projekciju dokumentarnog filma rediteljke i direktorke fotografije Jane Hojdove „Robert Ričardson: Beli đavo“ (Robert Richardson: The White Devil), koji se fokusira na život i rad slavnog direktora fotografije. I Robert Ričardson i Jana Hojdova su lično prisustvovali projekciji i naknadnoj diskusiji.

Robert Ričardson Foto: Šulová Kateřina / ČTK / Profimedia

Jubilarni 60. Međunarodni filmski festival u Karlovim Varima (KVIFF) održava se od 3. do 11. jula 2026. godine. Glavni centar dešavanja je hotel Thermal u Češkoj, gde se prikazuje preko 130 dugometražnih i dokumentarnih filmova. Na otvaranju su učestvovale mnoge holivudske zvezde poput Dastina Hofmana (koji je primio nagradu Kristalni globus), Megi Džilenhol i Džesija Ajzenberga.