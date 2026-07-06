Slušaj vest

Na kraju svakog izdanja Filmskog festivala u Sopotu selekcija nagrađenih filmova se prikazuje u okviru programa Sofest plus. Tako će i nakon ovog 54. izdanja Festivala pod nazivom "Sunce je novo svaki dan" u utorak i sredu,7. i 8. jula, beogradska publika imati priliku da u sali Makavejev Jugoslovenske kinoteke pogleda tri nagrađena filma koja su prikazana u takmičarskoj selekciji ovogodišnjeg festivala.

Pogledajte u galeriji 54. izdanje Filmskog festivala u Sopotu:

54. Filmski festival u Sopotu Foto: Belkisa Abdulović

54. Filmski festival u Sopotu ove godine održan je u periodu od 29. juna do 4. jula u Centru za kulturu Sopot. U okviru takmičarske programske selekcije, koju čine filmovi proizvedeni između dva festivalska izdanja, prikazan je 21 film. Stručni žiri i žiri publike festivala dodelili su nagrade u kategorijama - najbolji film, najbolja režija, najbolja ženska uloga, najbolja muška uloga i nagrada publike. 

Program "Sofest plus":

Utorak, 7. jul:

  • 18:00 – Sorela di Klauzura (Nagrada za najbolju režiju – Ivana Mladenović)
  • 20:30 – Karmadona (Gran Pri festivala, Nagrada "Mira Stupica" za najbolju žensku ulogu – Jelena Đokić)
Sofest plus - plakat
Sofest plus - program Foto: Promo

Sreda, 8. jul:

  • 20:00 – Yugo Florida (Nagrada publike, Nagrada "Bata Živojinović" za najbolju mušku ulogu – Andrija Kuzmanović).

 Ulaz na projekcije je slobodan.

Ne propustiteKultura"Obično nas ne razumeju": Gran pri za film "Karmadona" i nagrada "Mira Stupica" za Jelenu Đokić, a "Bata Živojinović" je u njegovim rukama
1000089722.jpg
KulturaPočinje Filmski festival u Sopotu: Na otvaranju filmske melodije i nastup KUD Kosmaj
Sopot01 News1 Nemanja Nikolic.jpg
KulturaNagrada za životno delo biće uručena Jovanu Markoviću, tvorcu "Žikine dinastije": Sve spremno za 54. Filmski festival u Sopotu
Jovan Markovic01 News1 Damir Dervisagic.jpg
KulturaZa nagrade se bori 16 filmova: Počinje Filmski festival u Sopotu
36598142-10214309911454381-1954418039046799360-n.jpg

Pogledajte video: 12. Međunarodni filmski festival u Pekingu

00:32
Zatvoren 12. Međunarodni filmski festival u Pekingu Izvor: Kineski radio Internacional