Na kraju svakog izdanja Filmskog festivala u Sopotu selekcija nagrađenih filmova se prikazuje u okviru programa Sofest plus. Tako će i nakon ovog 54. izdanja Festivala pod nazivom "Sunce je novo svaki dan" u utorak i sredu,7. i 8. jula, beogradska publika imati priliku da u sali Makavejev Jugoslovenske kinoteke pogleda tri nagrađena filma koja su prikazana u takmičarskoj selekciji ovogodišnjeg festivala.