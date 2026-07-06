"Sofest plus" u Jugoslovenskoj kinoteci: Nakon 54. festivala u Sopotu tri nagrađena filma stižu pred beogradsku publiku
Na kraju svakog izdanja Filmskog festivala u Sopotu selekcija nagrađenih filmova se prikazuje u okviru programa Sofest plus. Tako će i nakon ovog 54. izdanja Festivala pod nazivom "Sunce je novo svaki dan" u utorak i sredu,7. i 8. jula, beogradska publika imati priliku da u sali Makavejev Jugoslovenske kinoteke pogleda tri nagrađena filma koja su prikazana u takmičarskoj selekciji ovogodišnjeg festivala.
Pogledajte u galeriji 54. izdanje Filmskog festivala u Sopotu:
54. Filmski festival u Sopotu ove godine održan je u periodu od 29. juna do 4. jula u Centru za kulturu Sopot. U okviru takmičarske programske selekcije, koju čine filmovi proizvedeni između dva festivalska izdanja, prikazan je 21 film. Stručni žiri i žiri publike festivala dodelili su nagrade u kategorijama - najbolji film, najbolja režija, najbolja ženska uloga, najbolja muška uloga i nagrada publike.
Program "Sofest plus":
Utorak, 7. jul:
- 18:00 – Sorela di Klauzura (Nagrada za najbolju režiju – Ivana Mladenović)
- 20:30 – Karmadona (Gran Pri festivala, Nagrada "Mira Stupica" za najbolju žensku ulogu – Jelena Đokić)
Sreda, 8. jul:
- 20:00 – Yugo Florida (Nagrada publike, Nagrada "Bata Živojinović" za najbolju mušku ulogu – Andrija Kuzmanović).
Ulaz na projekcije je slobodan.
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