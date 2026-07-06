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Pozdravljajući punu dvoranu bioskopa "Vlaja", koja je sve četiri festivalske večeri bila ispunjena do poslednjeg mesta, osnivač festivala, glumac Jovan Jelisavčić zahvalio je svojim sugrađanima, ali i kolegama na posebnoj vezi koju imaju sa Bašta festom.

"Vi ste najvredniji deo ovog festivala. I vi, autori, koji dolazite ovde da prikazujete filmove, naše divne kolege koje su uvek tu da izađu u susret i žiriraju ili pomažu, kao i naši dragi Bajinobaštani koji dolaze da gledaju filmove. Vi ste festival i mi smo tu samo da ga izvršno sprovedemo, ali da nema vas, ne bi bilo suštine", kazao je Jelisavčić.

Pogledajte u galeriji kako je proteklo zatvaranje 13. Bašta festa:

1/14 Vidi galeriju Svečano zatvaranje 13. Bašta festa Foto: Tanja Drobnjak, Ružica Ristivojević, Promo

Nagrade za najbolji film i uloge

Poslednje festivalsko veče i svečano zatvaranje proteklo je u znaku dodeljivanja nagrada, za koje se takmičilo dvadeset šest ostvarenja. Glavni žiri ovogodišnjeg Bašta Festa činili su glumac Dragan Mićanović, producentkinja Marija Maša Lero i reditelj Gvido Kazale, osnivač i selektor italijanskog Adriatic Film Festival-a.

Prema njihovoj odluci nagrada Zlatna imaginacija za najbolji film pripala je belgijsko-francuzijskoj produkciji "Barlebas" rediteljke Malu Jansen.

"To je moćna priča o ženskoj otpornosti oživljena kroz upečatljivu crno-belu kameru, bogatu muziku i izrazit performans glavne junakinje", navodi se u obrazloženju žirija.

Barlebas - kadar iz filma Foto: Promo

Nagradu Zlatna interpretacija za najbolju žensku ulogu dobila je hrvatska glumica Snježana Sinovčić Šiškov za ulogu u filmu "Histerični napad smeha" reditelja Dušana Zorića i Matije Gluščevića, u kojem je iznela jedan od najsloženijih ženskih likova u ovogodišnjoj selekciji.

"Zahvaljujući suverenoj interpretaciji i izuzetno promišljenom rediteljskom vođenju, uspela je da izbegne svaku karikaturu i liku podari slojevitost i ljudskost, čineći ga istovremeno intrigantnim, uverljivim i duboko autentičnim", stoji u saopštenju žirija.

Histerični napad smeha, kadar iz filma Foto: Promo

Priznanje Zlatna interpretacija za najbolju mušku ulogu jednoglasno je otišlo u ruke češkom glumcu Tomašu Čapeku za ulogu u filmu "Pas i vuk".

"U jednom kratkom filmu doneo nam je paletu likova, snažno, emotivno, mladalački nadahnuto, sa dečačkim šarmom, razigran, zavodljiv", navodi žiri.

Nagrada za najbolju kameru

Pored glavnih nagrada, žiri je dodelo i tri specijalna priznanja, a prvo među njima pripalo je francuskom ostvarenju "Skejt ne" Gila Sele, čiji rediteljski pristup daje filmu izrazit autorski glas, a priču o prijateljstvu sprovodi jasno i sa živopisno obojenim emotivnim dubinama. Drugo specijalno priznanje dodeljeno je reditelju Ademu Tutiću za film "Tarik", autoru koji je izuzetno zrelim i promišljenim rediteljskim postupkom ispričao emotivno snažnu priču o identitetu i pripadanju.

Skejt ne, kadar iz filma Foto: Promo

Izvanrednom glumačkom ansamblu filma "After", koji čine Iva Ilinčić, Miona Marković, Aleksandar Vučković i Nedim Nezirović, pripalo je još jedno specijalno priznanje jer su se hrabro upustili u beskrupulozan svet kompleksnih partnerskih odnosa, odlučno braneći likove koje igraju, uz ogromno poverenje koje su imali jedni u druge.

Dodeljena je i regionalna nagrada za najbolju kameru Zlatna vizualizacija u saradnji sa rentalom Cineplanet. O ovoj nagradi odlučivao je direktor fotografije Mladen Teofilović, koji je otkrio da priznanje ide u ruke Aleksi Radunoviću, direktoru fotografije u filmu "Histerični napad smeha".

"Između osam potpuno različitih regionalnih filmova, izdvojila se jedna snažna i ogoljena vizuelizacija. Tako svedena, ona obogaćuje iskustvo filma nesvakidašnjim i autentičnim postupkom, igrajući se osnovnim, svima dostupna sredstvima, danas često napuštenim pod uticajem trendova", saopštio je Teofilović, dodajući da je fotografija Alekse Radunovića podsetnik i dokaz da funkcionalan i promišljen fotografski koncept zavisi isključivo od kreativnosti autora.

Mladen Teofilović, Dragan Mićanović, Marija Maša Lero i Gvido Kazale - 13. Bašta fest Foto: Tanja Drobnjak

Nagrada žirija mladih i Bašta Pitch program

Žiri mladih ove godine činili su srednjoškolci Mario Jašić, Jovan Mandić, Teodora Petronijević, Sofija Živković i Mateja Josipović, sa kojima je tokom festivala radila rediteljka Tara Gajović. Njihova nagrada takođe je pripala filmu "Skejt ne", dok su u zajedničkom obrazloženju naveli: "Film prati dvoje mladih ljudi, koji na prvi pogled nemaju nikakve međusobne povezanosti. Kroz pojedinačne slabosti i strahove, oni spoznaju lepotu svakodnevnog života. Kroz humorističan ton, film nam ukazuje na važnost ideje da život treba živezi punim plućima."

U okviru pratećeg programa održan je sedmi po redeu Bašta Pitch u okviru kojeg su autorski timovi radili na čak pet budućih ostvarenja, pod mentorstvom reditelja Raška Miljkovića i producenta Milana Stojanovića. O tome koji će projekat dobiti nagradu za najbolju prezentaciju odlučivao je Žiri, koji su činili reditelj Vladimir Tagić, prof. dr Vladimir Đurđević i osnivačica festivala Maja Šuša, dodelili su nagradu za najbolju prezentaciju reditelju Đorđiju Petroviću i producentkinji Katarini Putić, koji pripremaju film "Kroz zube Ane i njene mame".

Učesnici Bašta Pitch-a Foto: Tanja Drobnjak

Svečano zatvaranje

Zatvaranje festivala prošlo je u znaku filma "Yugo Florida" Vladimira Tagića, a nakon projekcije filma usledio je razgovor sa rediteljem, glumicom Hanom Selimović i direktorom fotografije Aleksandrom Karaulićem. Time je nastavljena još jedna tradicija da festival zatvara debitantsko dugometražno ostvarenje koje je, prema mišljenju tima Bašta Festa, obeležilo godinu za nama.

Trinaesti Bašta Fest održan je od 2. do 5. jula u bioskopu "Vlaja" u Bajinoj Bašti, okupljajući kratkometražna ostvarenja iz čak dvadeset četiri zemlje širom sveta. Detaljne informacije o filmovima, takmičarskom i pratećem programu, mogu se pronaći na zvaničnom sajtu, kao i na instagram i fejsbuk profilu Bašta Festa.

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