Slušaj vest

Nakon završenog bioskopskog i festivalskog života, kao i televizijskih premijera film "Sveta Petka - Krst u pustinji", reditelja Hadži-Aleksandra Đurovića konačno je dostupan gledaocima širom sveta putem striminga.

Dostupnost na vodećim striming platformama

Od 3. Jula 2026. godine film se nalazi na platformama AppleTV, Amazon Prime Video, YouTube Movies, kao i na prvom pravoslavnom američkom striming servisu Logos Cinema. Na ovaj način je film dostupan gledaocima u dijaspori, koji nisu uspeli da vide film tokom regularne bioskopske distribucije, ali i svima onima koji žele da ga pogledaju ponovo.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Sveta Petka - krst u pustinji":

Kadrovi iz filma "Sveta Petka - krst u pustinji" Foto: Promo

Film je do sad bio prikazan na 68 festivala gde je osvojio 33 nagrade, imao je preko 101.000 bioskopskih gledalaca i preko 4.5 miliona televizijskih gledalaca na pet nacionalnih televizija, što ga čini jednim od najuspešnijih domaćih autorskih ostvarenja u prethodnoj deceniji.

Film "Sveta Petka-Krst u pustinji", nesvakidašnji, autorski i poetski film prati život pobožne mlade Paraskeve, gde upoznajemo njen put od obične devojke do najvoljenije i najpoštovanije Svetiteljke Pravoslavlja. Glavne uloge su poverene Mileni Predić, Milici Stefanović, Filipu Hajdukoviću, Jadranki Selec, Branislavu Tomaševića, Danielu Siču, Andreju Šepetkovskom i Mladenu Sovilju kao i nekolicini jordanskih glumaca.

Ne propustiteKulturaFILM O SVETOJ PETKI PRIKAZAN U RUMUNIJI: Projekcija organizovana u blizini Sabornog hrama u kome su mošti svetiteljke
Kadrovi iz filma Sveta Petka - krst u pustinji
KulturaSVETA PETKA KRST U PUSTINJI OVENČANA NOVIM PRIZNANJEM: Film oduševio publiku, koja ga je nagradila svojim glasovima
Film Sveta Petka - Krst pustinji
KulturaZLATNI VITEZ ZA OSTVARENJE O NAJVEĆOJ SVETITELJKI: Nagrađen film Sveta Petka - Krst u pustinji u konkurenciji od 190 filmova
whatsapp-image-20220906-at-8.41.55-pm.jpg
KulturaSPECIJALNA PROJEKCIJA FILMA SVETA PETKA ZA PRAZNIKE: Priča o najvoljenijoj srpskoj svetiteljki u Kinoteci NA ZAHTEV PUBLIKE
Film Sveta Petka - Krst pustinji

Pogledajte video: Svečana premijera filma "Sveta Petka - krst u pustinji"

02:11
SVEČANA PREMIJERA FILMA SVETA PETKA, KRST U PUSTINJI: Glumačka ekipa na crvenom tepihu, a patrijarh Porfirije BLAGOSILJAO projekat  Izvor: Kurir