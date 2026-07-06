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Film Sveta Petka - krst u pustinji dostupan na svetskim striming platformama

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Nakon završenog bioskopskog i festivalskog života, kao i televizijskih premijera film "Sveta Petka - Krst u pustinji", reditelja Hadži-Aleksandra Đurovića konačno je dostupan gledaocima širom sveta putem striminga.

Dostupnost na vodećim striming platformama

Od 3. Jula 2026. godine film se nalazi na platformama AppleTV, Amazon Prime Video, YouTube Movies, kao i na prvom pravoslavnom američkom striming servisu Logos Cinema. Na ovaj način je film dostupan gledaocima u dijaspori, koji nisu uspeli da vide film tokom regularne bioskopske distribucije, ali i svima onima koji žele da ga pogledaju ponovo.

U galeriji pogledajte kadrove iz filma "Sveta Petka - krst u pustinji":

1/6 Vidi galeriju Kadrovi iz filma "Sveta Petka - krst u pustinji" Foto: Promo

Film je do sad bio prikazan na 68 festivala gde je osvojio 33 nagrade, imao je preko 101.000 bioskopskih gledalaca i preko 4.5 miliona televizijskih gledalaca na pet nacionalnih televizija, što ga čini jednim od najuspešnijih domaćih autorskih ostvarenja u prethodnoj deceniji.

Film "Sveta Petka-Krst u pustinji", nesvakidašnji, autorski i poetski film prati život pobožne mlade Paraskeve, gde upoznajemo njen put od obične devojke do najvoljenije i najpoštovanije Svetiteljke Pravoslavlja. Glavne uloge su poverene Mileni Predić, Milici Stefanović, Filipu Hajdukoviću, Jadranki Selec, Branislavu Tomaševića, Danielu Siču, Andreju Šepetkovskom i Mladenu Sovilju kao i nekolicini jordanskih glumaca.

Pogledajte video: Svečana premijera filma "Sveta Petka - krst u pustinji"