Slušaj vest

Međunarodni festival Ilustracije - Ilustrofest biće otvoren u petak 10. jula u 20 časova na Beogradskoj tvrđavi, ispod Velikog stepeništa.

Foto: Edvard Nalbantjan

Za učešće na ovogodišnjem međunarodnom festivalu ilustracije prijavilo se rekodnih 1.142 umetnika iz celog sveta a stručni žiri koji su činili: Jugoslav Vlahović doajen srpske ilustracije i karikature, prof. Marko Luković, docent Boban Savić Geto i Anita Lazić Todorović ko-osnivač i direktor Ilustrofesta - izabrao je 241 autora iz 47 zemalja čije radove će beogradska publika moći da vidi na Velikoj međunarodnoj izložbi najboljih ilustracija.

Na otvaranju festivala biće uručene nagrade najboljim ilustratorima u 5 festivalskih kategorija (ilustacije u knjigama, ilustracije u magazinima, ilustracije u dizajnu i advertising industriji, lični pojekti i društveno-odgovorni projekti) i uručen Grand Prix - priznanje za najboljeg ilustratora iz ovogodišnje selekcije.

Foto: Edvard Nalbantjan

Pored velike međunarodne izložbe najboljih ilustracija u okviru Festivala biće organizovan i Art Bazar koji ove godine traje 10.7. 11.7. 12.7. i 17.7. od 18 do 22 časova. Mladi ilustratori dobili su besplatan prostor za izlaganje svojih ilustracija i ilustrovanih predmeta (odeća, obuća, nakit, posuđe, torbe…) koje će posetioci moći da kupe direktno od autora i podrže lokalnu kreativnost.

Tokom vikenda (11. i 12. jula od 17 do 21:00 časova) na Kalemegdanu, biće organizovane besplatne radionice crtanja i ilustrovanja za decu koje drže talentovani umetnici. Deca će naučiti da naprave sami ilustrovane igračke, biće organizovana i radionica pletenja, štrikanja, vajanja, ilustrovanja odevnih predmeta i pravljenja ilustrovane slikovnice.

Foto: Edvard Nalbantjan