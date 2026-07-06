Svet ilustracije u srcu Beograda: Izložba, Art Bazar i kreativne radionice na Kalemegdanu
Međunarodni festival Ilustracije - Ilustrofest biće otvoren u petak 10. jula u 20 časova na Beogradskoj tvrđavi, ispod Velikog stepeništa.
Za učešće na ovogodišnjem međunarodnom festivalu ilustracije prijavilo se rekodnih 1.142 umetnika iz celog sveta a stručni žiri koji su činili: Jugoslav Vlahović doajen srpske ilustracije i karikature, prof. Marko Luković, docent Boban Savić Geto i Anita Lazić Todorović ko-osnivač i direktor Ilustrofesta - izabrao je 241 autora iz 47 zemalja čije radove će beogradska publika moći da vidi na Velikoj međunarodnoj izložbi najboljih ilustracija.
Na otvaranju festivala biće uručene nagrade najboljim ilustratorima u 5 festivalskih kategorija (ilustacije u knjigama, ilustracije u magazinima, ilustracije u dizajnu i advertising industriji, lični pojekti i društveno-odgovorni projekti) i uručen Grand Prix - priznanje za najboljeg ilustratora iz ovogodišnje selekcije.
Pored velike međunarodne izložbe najboljih ilustracija u okviru Festivala biće organizovan i Art Bazar koji ove godine traje 10.7. 11.7. 12.7. i 17.7. od 18 do 22 časova. Mladi ilustratori dobili su besplatan prostor za izlaganje svojih ilustracija i ilustrovanih predmeta (odeća, obuća, nakit, posuđe, torbe…) koje će posetioci moći da kupe direktno od autora i podrže lokalnu kreativnost.
Tokom vikenda (11. i 12. jula od 17 do 21:00 časova) na Kalemegdanu, biće organizovane besplatne radionice crtanja i ilustrovanja za decu koje drže talentovani umetnici. Deca će naučiti da naprave sami ilustrovane igračke, biće organizovana i radionica pletenja, štrikanja, vajanja, ilustrovanja odevnih predmeta i pravljenja ilustrovane slikovnice.
Radionice za decu su u potpunosti besplatne ali je broj mesta ograničen pa je veoma važno da roditelji prijave decu na vreme. Prijava se vrši na na e-mail Festivala: info@ilustrofest.com uz obavezno navodjenje imena, prezimena i uzrasta deteta kao i naziva radionice za koju prijavljujete svog mališana. Sve besplatne radionice za decu organizuju se na Beogradskoj tvrđavi, ispod Velikog stepeništa, kod Japanske česme.