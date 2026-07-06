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Svečano otvaranje izložbe "Američki stripovi, srpski autori" u okviru inicijative "Freedom 250 Izložba", biće održano u utorak, 2. jula u 18 časova u beogradskoj Ložionici. Postavka će za posetioce biti otvorena od 7. do 13. jula 2026. godine. Organizatori ovog događaja su American Resource Center (ARC), Udruženje TRI i Škola stripa, ilustracije i koncept art "Đorđe Lobačev".

- Savremeni stripovi, ili "deveta umetnost", najverovatnije su nastali u Sjedinjenim Državama sa "Žutim dečakom" 1896. godine, samo godinu dana nakon rođenja filma. Vremenom su osvojili svet, ostajuc´i popularni i uticajni do danas. Srbija je posebno bila pod snažnim uticajem američkih stripova već skoro jedan vek. Čak smo stvarali priče koje su u Beograd dovele likove poput Mikija Mausa/Mike Miša 1930-ih, ili Supermena danas!

Supermen u Srbiji Stevan Subić Foto: Promo

Još značajnije je da su mnogi srpski umetnici pisali, crtali, tuširali i bojili stripove objavljene u Americi, radeći za glavne izdavače i najvec´e serijale, ili čak predstavljajuc´i svoje originalne priče. Presek njih 26 predstavljenih ovde je daleko od potpunog i poziva na dalju analizu ovog fenomena koji traje skoro 40 godina!

Konačno, na njihovim ramenima stoje mladi autori i potencijalni naslednici. Među desetinama učesnika ARC-ovog osmonedeljnog programa "Stvaranje stripova i još mnogo toga!", njih 16, uzrasta od 8 do 29 godina, završilo je stripove i ilustracije na temu "Freedom250", čineći srž ove izložbe. Dokaz svetle budućnosti srpskog stripa, ali i veza sa SAD u ovoj umetničkoj formi - navodi se u saopštenju za medije.

Pavle Zelić Foto: Nemanja Nikolić