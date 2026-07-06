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U tajnosti i bez pompe počelo je snimanje serije "Teslina pošiljka", saznaje Kurir. Na male ekrane stiže osam epizoda koje su ekranizacija hit romana Vanje Bulića. Književni junak Novak Ivanović konačno će postati i filmski junak, ali ko ga igra, produkcija još drži u tajnosti. Jedino je poznato da će deo podele biti nekoliko glumaca iz hit serije "Divlje pčele" RTL koji su podelili fotografije sa seta.

Roman je objavljen pre desetak godina i ima zanimljiv zaplet. Na ruševinama Narodne biblioteke, uništene tokom bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine, jednog sunčanog beogradskog jutra pronađeno je telo nemačkog novinara Riharda Genca. Taj događaj označiće početak potere za ubicom koja će novinara Novaka Ivanovića uvesti u lavirint laži, obmana, obaveštajnih intriga, istorijskih nepravdi, međunarodnih zavera... A na samom kraju tog lavirinta čeka šokantna istina. Posle serije ubistava i otmica, na prvi pogled međusobno nepovezanih, Novaku postaje jasno da je postao pion u igri moćnika čiji je jedini cilj pronalaženje Teslinih "zraka smrti". Tesla je tvrdio da je taj pronalazak namenio svojoj otadžbini. Da li je pronalazak uoči rata stigao u Srbiju i da li se nalazio baš u Narodnoj biblioteci, čija je celokupna arhiva trebalo da bude izmeštena u manastir Blagoveštenje? U toj arhivi se nalazilo i Miroslavljevo jevanđelje, ali ga je neko uoči bombardovanja sakrio u manastir Raču. Da li su tada sklonjeni i Teslini pronalasci?

Novak shvata da svi putevi vode u manastir Blagoveštenje i saznaje da na vrhu Orlovih stena, u nepristupačnoj pećini, živi sveti čovek koji može biti ključ za rešenje zagonetke.

Producent serije Tatjana Žeželj Gojković Foto: Nemanja Miščević



Na poziv za proveru naših saznanja nije se javljao ni Vanja Bulić, a ni producentkinja Tatjana Žeželj Gojković, koja je vlasnica prava za ekranizaciju svih njegovih romana romana. Čuveni novinar je baš u intervjuu za Kurir govorio zašto mu je važna ova knjiga.

- Nije me sramota da priznam da do početka ratova devedesetih godina nisam znao gde sve ima Srba u nekadašnjoj Jugoslaviji. Moje otrežnjenje je dugo trajalo, u potrazi za odgovorima ko sam, šta sam i odakle sam. Na književnim večerima često pitam ko je kao đak bio na ekskurziji na Kosovu i Metohiji. Na takve večeri uglavnom dolaze stariji ljudi, ali se često dogodi da niko ne podigne ruku. Odgovor je jednostavan: nisu nas pripremali da shvatimo da su Kosovo i Metohija deo našeg identiteta. Vozili su nas putevima ofanziva, vodili u Kumrovec, Zagreb i Ljubljanu, učili nas lažnom bratstvu i jedinstvu. Greška počinje u školi, a kasnije se samo uvećava. Kad danas zavirim u školske udžbenike, uplašim se. Shvatim da i trideset godina posle svega što smo preživeli i dalje decu učimo neistini o sopstvenom narodu. U romanu "Teslina pošiljka" pisao sam o Narodnoj biblioteci, za koju se tvrdi da je u njoj izgorelo 500.000 knjiga i najznačajnija arhivska građa jednog naroda. Kad sam poređao činjenice, došao sam do zaključka da je biblioteka opljačkana. Nemci su imali posebnu jedinicu "E. Rozenberg", zaduženu za pljačku kulturnoistorijskog blaga po Evropi. Zašto bi neko spalio blago u kom je bilo 2.000 rukopisnih knjiga iz ranog srednjeg veka - kazao je Bulić.

Foto: Zorana Jevtić



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