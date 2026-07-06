Slušaj vest

Kroz program „Gradovi u fokusu 2026“ Ministarstvo kulture opredelilo je ove godine 20 miliona dinara Zaječaru, a konkursom iz zaštite kulturnog nasleđa dva miliona dinara za zaječarski Narodni muzej.

Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je ugovor za konkurs „Gradovi u fokusu 2026“ sa gradonačelnikom Zaječara Vladimirom Videnovićem.

_2026-07-06_14-26-18-282.jpg
Foto: Ministarstvo Kulture


„Zaječar je grad koji ima izraženu staru gradsku kulturu. U njemu je posebno mesto zauzimala nekadašnja čuvena kafana ‘Hajduk Veljkov konak’, koja je duže od decenije i po prazna,a doživeće svoju renesansu kroz pretvaranje u novu gradsku galeriju. Ministarstvo kulture je kroz program ‘Gradovi u fokusu’ ove godine, kao što je prošle godine obećano, opredelilo 20 miliona dinara za realizaciju prve faze rekonstrukcije ‘Hajduk Veljkovog konaka’, a to nije potpuni iznos, jer će i Grad Zaječar učestvovati u finansiranju ovog kapitalnog projekta“, rekao je Selaković.

Ministarstvo kulture ulaže 22 miliona dinara Zaječar Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar je izrazio uverenje da će se ove godine objekat uspešno pripremiti za građevinsko-zanatske radove i potpuno opremanje za potrebe nove gradske galerije sledeće godine.
„Pored ugovora vrednog 20 miliona, potpisali smo još dva ugovora s Narodnim muzejom u Zaječaru. Jedan se tiče arheoloških iskopavanja u manastiru Lapušnja, a drugi postavljanja virtuelne ture šetnje kroz Feliks Romulijanu u novom vizitorskom centru. U toku je ishodovanje neophodnih dozvola i dokumentacije potrebne za otvaranje velikog vizitorskog centra na Feliks Romulijani, jedinom arheološkom nalazištu u Srbiji koje je upisano u Uneskov registar nepokretne kulturne baštine od značaja za čovečanstvo“, dodao je Selaković.

Prema njegovim rečima, za našu kulturu, a posebno u ovom delu naše otadžbine, nakon izrade projekta u narednom periodu biće veoma važna predstojeća, najveća od osnivanja ustanove, rekonstrukcija Narodnog pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović“.

Ne propustiteKulturaMinistarstvo opredelilo 10,8 miliona dinara za rekonstrukciju Crkve Svete Trojice
_2026-07-03_18-50-07-344.jpg
KulturaKroz konkurs "Gradovi u fokusu 2026": Kladovu 33 miliona dinara- najveći pojedinačni iznos ove godine
VLA_3928.jpg
KulturaMinistarstvo kulture nastavlja ulaganja u Negotin
Ministar kulture Nikola Selaković uručio je u Negotinu predsedniku opštine Vladimiru Veličkoviću sedam ugovora
KulturaMinistarstvo kulture nastavlja ulaganja u Vranje: Za dve godine opredeljeno 114 miliona dinara
1783004302724830.jpg

00:31
Nikola Selaković govor o Ivi Andriću na italijanskom jeziku Izvor: Kurir televizija