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Kroz program „Gradovi u fokusu 2026“ Ministarstvo kulture opredelilo je ove godine 20 miliona dinara Zaječaru, a konkursom iz zaštite kulturnog nasleđa dva miliona dinara za zaječarski Narodni muzej.

Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je ugovor za konkurs „Gradovi u fokusu 2026“ sa gradonačelnikom Zaječara Vladimirom Videnovićem.

Foto: Ministarstvo Kulture



„Zaječar je grad koji ima izraženu staru gradsku kulturu. U njemu je posebno mesto zauzimala nekadašnja čuvena kafana ‘Hajduk Veljkov konak’, koja je duže od decenije i po prazna,a doživeće svoju renesansu kroz pretvaranje u novu gradsku galeriju. Ministarstvo kulture je kroz program ‘Gradovi u fokusu’ ove godine, kao što je prošle godine obećano, opredelilo 20 miliona dinara za realizaciju prve faze rekonstrukcije ‘Hajduk Veljkovog konaka’, a to nije potpuni iznos, jer će i Grad Zaječar učestvovati u finansiranju ovog kapitalnog projekta“, rekao je Selaković.

1/10 Vidi galeriju Ministarstvo kulture ulaže 22 miliona dinara Zaječar Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar je izrazio uverenje da će se ove godine objekat uspešno pripremiti za građevinsko-zanatske radove i potpuno opremanje za potrebe nove gradske galerije sledeće godine.

„Pored ugovora vrednog 20 miliona, potpisali smo još dva ugovora s Narodnim muzejom u Zaječaru. Jedan se tiče arheoloških iskopavanja u manastiru Lapušnja, a drugi postavljanja virtuelne ture šetnje kroz Feliks Romulijanu u novom vizitorskom centru. U toku je ishodovanje neophodnih dozvola i dokumentacije potrebne za otvaranje velikog vizitorskog centra na Feliks Romulijani, jedinom arheološkom nalazištu u Srbiji koje je upisano u Uneskov registar nepokretne kulturne baštine od značaja za čovečanstvo“, dodao je Selaković.

Prema njegovim rečima, za našu kulturu, a posebno u ovom delu naše otadžbine, nakon izrade projekta u narednom periodu biće veoma važna predstojeća, najveća od osnivanja ustanove, rekonstrukcija Narodnog pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović“.