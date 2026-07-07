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Glumac Džejms Norton, poznat po ulogama u serijama "Grantčester" (Grantchester) i "Srećna dolina" (Happy Valley), progovorio je o ključnom trenutku za svoj lik u trećoj sezoni HBO-ovog hita "Kuća zmaja". Njegov junak, lord Ormund Hajtauer, počinio je "sramotan čin" koji je u potpunosti promenio dinamiku rata za Gvozdeni presto i izazvao brojne rasprave među gledaocima širom sveta.

Foto: Theo Whiteman/HBO

U trećoj epizodi treće sezone, pod nazivom "Renira trijumfuje" (Rhaenyra Triumphant), vojska Zelenih predvođena lordom Ormundom Hajtauerom našla se u bezizlaznoj situaciji. Suočen sa nadmoćnom snagom princa Demona Targarjena i njegovih zmajeva, Ormund je doneo naizgled kukavičku odluku. Položio je svoj mač na zemlju i kleknuo, zaklinjući se na vernost kraljici Reniri Targarjen. Sam glumac, četrdesetogodišnji Norton, opisao je taj trenutak u emisiji "Unutar epizode" (Inside the Episode) kao duboko ponižavajući za njegov lik.

– Saviti koleno je najsramotniji čin. Ali, naravno, on je pragmatičar i u igri je veći plan – rekao je Norton.

Foto: Theo Whiteman/HBO

Taj "veći plan" ubrzo se ispostavio kao lukava prevara. Ključni deo Demonovog zahteva bila je predaja princa Derona Targarjena, najmlađeg sina Alisent Hajtauer, koji je bio pod Ormundovom zaštitom. Ormund je naizgled pristao i poslao dečaka sa Demonom u Kraljevu Luku. Međutim, kasnije se ispostavilo da je predati dečak bio samo mamac, sin lokalnog trgovca prisiljen da glumi princa. Ova obmana omogućila je Ormundu i pravom Deronu da pobegnu i sa zmajem Tesarionom zauzmu strateški važan grad Tamberton. Ovaj potez je ponovo rasplamsao rat za koji je Renira verovala da je praktično dobijen, ostavivši je pred teškom odlukom – da li da spali grad koji je isprva podigao njene zastave.

– Ormund je ozbiljan čovek. Veliki akcenat stavlja na disciplinu i red. U poređenju s njim, Demon je daleko haotičniji i nepredvidiviji – objasnio je Norton.

Pogledajte scene iz treće epizode

1/7 Vidi galeriju Kuća zamja Foto: Theo Whiteman/HBO

Upravo ta njegova proračunatost i strateško razmišljanje stoje iza odluke da žrtvuje čast kako bi postigao veći vojni cilj, pokazujući da je spreman da se posluži nekonvencionalnim i obmanjujućim metodama.

Ormundova lukava varka nije prošla bez komentara među najzagriženijim obožavaocima serije. Mnogi su istakli potencijalnu rupu u zapletu, pitajući se zašto pravi zmaj princa Derona, Tesarion, poznata i kao "Plava kraljica", nije bila uz lažnog princa. Zmajevi su u svetu "Pesme leda i vatre" duboko povezani sa svojim jahačima i retko se od njih odvajaju.

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