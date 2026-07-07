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Svetski priznati pijanista, kompozitor i producent Adem Mehmedović doživeo je tešku saobraćajnu nesreću, zbog koje je bio primoran da odloži svoje planirane nastupe. U emotivnom saopštenju na Istagramu, umetnik je obavestio javnost o detaljima incidenta i uputio javno izvinjenje saradnicima, organizatorima i publici.

Adem Mehmedović Foto: Antonio Ahel/ATAImages



Mehmedović je potvrdio da se saobraćajna nezgoda zaista dogodila , ali je istakao da je on prošao bez povreda, izjavivši: "Hvala Bogu, pa sam čitav ostao". Nažalost, taksista koji se nalazio sa njim u vozilu zadobio je teške povrede i nalazi se u "užasnom stanju”. Pijanista je dodao da je neposredno pre obraćanja posetio povređenog vozača u bolnici kako bi ga obišao.

Otkazani nastupi i izvinjenja

Zbog specifičnih okolnosti i viših sila, muzičar je bio sprečen da sve saradnike obavesti o nesreći na vreme. Zbog toga je iskoristio priliku da im se javno obrati. Odlaganja su uticala na niz planiranih događaja širom zemlje. U svojoj poruci, muzičar je izrazio iskreno izvinjenje svim organizatorima festivala Dan zauvek, koncerta u Matici srpskoj u Novom Sadu, profesorki Marini Radović, kao i deci koju je pripremao za nastup. Iako su njegovi učenici fenomenalno izveli nastup, on se izvinio prijateljima i saradnicima koji su ga čekali u srpkoj Atini.

Adem Mehmedović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Posebno je spomenuo Imrana Emka, sa kojim je trebao da nastupi, Jovana Krstića i koleginicu sa kojom je planirao koncert u galeriji Akademije u Kosovskoj Mitrovici, kao i dekanicu i profesore te akademije.

Povratak na scenu

I pored preživljenog šoka, umetnik ne odustaje od svog poziva. Poručio je da nastavlja sa muzikom i da se raduje predstojećim događajima i koncertima. "Učiniću sve samo da povratim poverenje", istakao je Mehmedović , završavajući svoje obraćanje molbom za oprost i optimističnom porukom publici koja sada zna istinu: "Idemo dalje".

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