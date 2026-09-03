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Kritičari su Dragomira Felbu s razlogom zvali "srpski Stiv Mekvin" - što zbog markantnog izgleda, što zbog upečatljivog, svedenog načina glume. Sa karijerom koja je brojala više od stotinu filmskih uloga, Felba je bio jedan od onih glumaca koji su celog života zračili toplinom, nenametljivošću i neposrednošću.

Dragomir Felba Foto: Printscreen/Youtube

Ipak, njegova poslednja uloga pred kamerama bila je u melodrami "Senke uspomena" iz 2000. godine nakon koje se glumački velikan potpuno povukao iz javnog života i posla.

Razlog za odlazak u tihu ilegalu bila je nezamisliva porodična tragedija koja ga je zadesila krajem devedesetih, kada je u istoj godini izgubio i ćerku Ivanu, koja je preminula nakon teške bolesti, i suprugu koja nije mogla da izdrži tu bol. Ostatak života proveo je u miru, daleko od svetala pozornice, sve do smrti 2006. godine.

Dragomir Felba Foto: Printscreen/Youtube

Podsetimo, Dragomir Felba rođen je u Skoplju 1921. godine, a kao mladić zapravo je bio okrenut tehnici. Tek nakon što je u Beogradu upisao Tehnički fakultet, a potom i prava, shvatio je da je umetnost njegov pravi poziv. Na Pozorišnu akademiju primljen je iz prve u svojoj 25. godini, iako je bio znatno stariji od ostalih kandidata. Zbog specifične fizionomije, publika ga nikada nije zapamtila kao mladog ljubavnika na platnu - u šali se govorilo da "Felba zapravo nikada i nije bio mlad".

Debitovao je sa 28 godina u filmu "Sofka", a još kao student dobio je životnu priliku u kultnom ostvarenju "Barba Žvane" (1949). Maestralno odigravši sredovečnog, lukavog istarskog seljaka, preko noći je postao zvezda. Usledile su decenije velikih uloga, uglavnom u ratnim filmovima, među kojima se posebno izdvaja potresna uloga oca u "Kozari", za koju je nagrađen na Pulskom festivalu.

Njegov talenat prepoznat je i van granica Jugoslavije, pa je glumio u nekoliko stranih hit ostvarenja, poput "Marka Pola" i nemačkih vesterna.

Dragomir Felba Foto: Printscreen/X/alf

Iako iza sebe ima impozantan filmski opus, mlađe generacije ga najviše pamte i vole po jednoj od njegovih poslednjih televizijskih uloga, simpatičnom dedi Straji iz kultne serije "Otvorena vrata".

Dragomir Felba je preminuo u 85. godini života, a sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, ostavivši iza sebe sećanje na velikog glumca i još većeg, toplog čoveka.

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