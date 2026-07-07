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Diplomska predstava studenata glumeAkademije umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Vojina Vasovića, donela je na scenu neverovatnu energiju i potvrdila jedno: apsolutno svako pozorište bi poželelo ovakve glumce u svom stalnom ansamblu! Kultno delo Dušana Kovačevića, "Maratonci trče počasni krug”, oživelo je u potpuno novom, svežem i maestralnom izvođenju ove sjajne generacije.

Dušan Kovačević Foto: Marko Karović

Predstava je odigrana u Malom pozorištu "Duško Radović" u Beogradu 29. juna i očekuje se da od jeseni bude na njihovom redovnom repertoaru. Premijera se igrala na kartu više i sala je bila mala da primi sve koji su želeli te večeri da je pogledaju.

Nemanja Pavlović briljirao je u ulozi Mirka, Nemanja Mikić doneo je sjajnog Lakija, Aleksa Mogić istakao se kao Milutin, Nikola Ninković oživeo je lik Aksentija, a zvezda serije "Robin Hud" Matija Gredić oduševio je sve kao Đenka Đavo. Mlade glumce su u svoju klasu primile Milica Kralj i Paulina Manov.

U galeriji pogledajte scene iz predstave koja će biti novi hit od jeseni:

1/6 Vidi galeriju Novi Maratonci Foto: Luka Djudja Vladisavljević

Scenu su dodatno obogatili gosti predstave: Natalija Jović u ulozi Kristine i Sergej Trifunović kao Bili Piton.

Iza ovog fantastičnog projekta stoji i posvećen autorski tim. Predstavu su realizovale producentkinje Đorđa Čolo i Olivera Kovač, dok su za vizuelni identitet bile zadužene Anđela Mandić (scenografija) i Ivana Nestorović (kostim).

Foto: Luka Djudja Vladisavljević

Zrelost, neverovatna posvećenost i raskošan talenat koje su ovi mladi umetnici prikazali na sceni jasno govore da su pred njima blistave karijere. Bravo za novu generaciju mladih glumaca.

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