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Hrvatska glumica Ksenija Pajić već decenijama suvereno vlada malim ekranima širom regiona, a status televizijske ikone zacementirala je još u prvoj hrvatskoj telenoveli "Villa Maria".

Tumačeći lik Ane Jurak, ova šezdesetčetvorogodišnja glumica stekla je ogromnu popularnost, ali i finansijsku nezavisnost, s obzirom na to da je jednom prilikom otkrila kako joj je upravo taj legendarni honorar bio dovoljan da u potpunosti otplati stambeni kredit.

Nakon ovog vanserijskog uspeha, Ksenija je postala najtraženije ime domaće hiperprodukcije. Njen prepoznatljivi glumački pečat obeležio je hit serije poput: "Ljubavi u zaleđu", "Najboljih godina", "Tajni", "Vatri ivanjskih" i "Čiste ljubavi".

Ksenija u seriji Vila Maria Foto: Printscreen Ljubav u zaleđu

Zbog neverovatne glumačke harizme i sposobnosti da se sa lakoćom prilagodi svakom karakteru i transformiše ispred kamera, mediji i publika su joj s pravom dodelili laskavu titulu regionalne "kraljice sapunica" koju i danas ponosno nosi.

Govoreći o radu u sapunicama, rekla je:

"Sapunicе su mi donele samopouzdanje. Iza svake uloge stoji mnogo uloženog truda. Zahtevaju brzinu, odgovornost, profesionalnost, dobro pamćenje i razumevanje scene. Radim sa sjajnim ljudima, od reditelja do tehničara, svakodnevno sam pred kamerom. Osim toga, tu je i finansijska korist."

Ksenija Pajić na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Kaftanstudio, Jasmin Agović

I pored brojnih uspeha, Ksenija kaže da je sama sebi najveći kritičar.

"Uvek mislim da su svi drugi bolji od mene. Gledam sebe i pomislim: ‘Ovo sam mogla bolje’, ili ‘Jao, kako ovde grozno izgledam’. Uvek nađem neku zamerku sebi, ali tako je od samog početka. Danas to više ne primam k srcu kao nekada."

Koliko zarađuje Ksenija?

Iako glumica nikad nije otkrila koliko je tačno zaradila od serije "Villa Maria", u hrvatskim medijima su se pojavili navodi koliko naplaćuje uloge. Glumica navodno dobije 3500 kuna po jednoj epizodi snimanja televizijske serije "Tajne" kao Brigita Franić zaradila nešto više od pola miliona kuna, odnosno, oko 66 hiljada evra.

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