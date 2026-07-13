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Komšije Ljubiše Samardžića ga pamte kao izuzetno finog, dobrodušnog i prizemnog čoveka koji je uvek bio nasmejan, voleo pse i bio spreman za razgovor, ne pokazujući nikada da se "uzvezdio" uprkos velikoj slavi.

Iako su mnogi pretpostavljali da njegova supruga Mira i dalje boravi u staroj porodičnoj kući, situacija je danas nešto drugačija. U kući u kojoj je čuveni glumac živeo, danas stanuju njegova ćerka, zet i unuka. Mira se preselila u jednu od obližnjih ulica, ali je i dalje svakodnevno prisutna u starom kraju. Komšije ističu da ona stalno šeta tuda, uvek se javi i redovno posećuje svoju porodicu, a nedavno je u starom domu organizovano i veliko slavlje povodom udaje unuke, u kojem je učestvovao i komšiluk.

Ljubiša Samardžić Foto: Dragan Kadić

Ljubiša i Mira imali su izuzetno lep, skladan i stabilan brak. Zajedno su prebrodili i najveću životnu tragediju kada im se razboleo i preminuo stariji sin Dragan, što su podneli veoma hrabro.

Ljubiša Samardžić sa suprugom Mirom Foto: Damir Dervišagić

Šta su komšije rekle o Samardžićima?

Komšinica Nada Fatić Milosavljević priseća se da je glumac svoju tugu uvek dostojanstveno nosio u sebi i skrivao je unutar svoja četiri zida, nikada ne pokazujući na ulici da ga nešto tišti.

Ljubiša Samardžić Foto: Nemanja Pančić

Nakon Ljubišinog odlaska, Mira se potpuno posvetila deci i unucima, koji su joj ostali najveća životna radost. Iako jedan od komšija primećuje da ponekad izgleda pomalo utučeno, svi su saglasni da se izuzetno hrabro drži, lepo izgleda i nastavlja da neguje najlepšu uspomenu na svog voljenog supruga. Komšije sa setom zaključuju da, kada danas vide Miru u prolazu, imaju osećaj kao da je i Ljubiša i dalje tu sa njima.

(Kurir.rs/Žena.rs)

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