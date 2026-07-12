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Pesma "A sad adio" je zaštitni znak serije "Vruć vetar" koja je postala je hit u nekadašnjoj Jugoslaviji.

Muziku za ovu pesmu koju svi vole komponovao jeVojkan Borisavljević, a pesma i danas izaziva nostalgiju i emocije kod mnogih.

Vojkan Borisavljević je jednom prilikom za medije otkrio da je trenutak inspiracije za pesmu doživeo na putovanju za Dubrovnik.

Ljubiša Samardžić u seriji Vruć vetar Foto: Printscreen/Youtube

- Komponovao sam je u taksiju do aerodroma, a Oliver ju je snimio jedne večeri za 10 minuta u studiju Radio Beograda. Njegov glas je obeležio pesmu, a posle su je mnogi snimili. To vreme, ta zemlja, kultura, muzika i saradnja među nama, iznedrili su mnogo dobrih stvari. U toj različitosti naroda trudili smo se da se takmičimo i budemo bolji od drugih na pozitivan način, što je donelo nemerljive rezultate - rekao je tada kompozitor.

Pesma "A sad adio" postala je hit u celoj bivšoj Jugoslaviji.

Ljubiša Samardžić Foto: Promo

- Pevala se i kada su se slavili ispraćaji u vojsku, ali i u kafanama kad je fajront. Najmasovnije izvođenje pesme "A sad adio" bilo je na stadionu u Budimpešti krajem osamdesetih, kada je Ljubiša Samardžić bio proglašen za glumca godine u Mađarskoj. Ljubiša je je na mađarskom pevao pesmu, a 100.000 Mađara ga je pratilo. To je najveći hor koji sam ikada imao - zaključio je tom prilikom Borisavljević.

Podsetimo, serija "Vruć vetar" snimljena je 1979. godine u produkciji Televizije Beograd. Scenario je po romanu napisao Siniša Pavić u saradnji sa Ljiljanom Pavić, a režiju potpisuje Aleksandar Đorđević.

Serija je, osim na prostorima bivše Jugoslavije, emitovana i u Čehoslovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Austriji i Mađarskoj, gde je proglašena za najbolju televizijsku seriju svih vremena.

(Kurir.rs/Informer)

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