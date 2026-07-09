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Srpski umetnici ostvarili su izuzetan uspeh na upravo završenom međunarodnom Vinskom festivalu ulične umetnosti u Genhajmu, u Nemačkoj. To je jedan od najuglednijih festivala savremene ulične umetnosti u Evropi.

U kategoriji 3D ulične umetnosti (3D Street Art), Milivoj Kostić osvojio je prvu nagradu, dok je Katarina Stojanović Kostić osvojila treće mesto, čime su umetnici iz Srbije zauzeli dva od ukupno tri pobednička mesta u ovoj prestižnoj kategoriji.

Pogledajte u galeriji fotografije pobedničkog rada i učesnika:

Pobednici Wine Street Art festivala u Nemačkoj Foto: Milivoj Kostić

Vinski festival ulične umetnosti (WineStreetArt Festival) svake godine okuplja vrhunske savremene ulične umetnike iz celog sveta. Ovogodišnje izdanje okupilo je autore iz brojnih zemalja, od Meksika do Japana, potvrđujući međunarodni ugled i visok umetnički nivo manifestacije. Ovaj uspeh predstavlja značajno međunarodno priznanje za srpsku savremenu umetnost i potvrdu kvaliteta domaćih autora na svetskoj umetničkoj sceni.

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