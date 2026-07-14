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Serija "Sultanija Kosem", koja stiže pred publiku u Srbiji na Kurir televiziji, donosi novu priču o moći, ljubavi i spletkama na dvoru Osmanskog carstva, nastavljajući tamo gde je stao veliki televizijski hit "Sulejman Veličanstveni". U ovom raskošnom istorijskom spektaklu igra i srpski glumac Željko Erkić, koji tumači Enza, oca buduće sultanije Kosem. U razgovoru za Kurir prisetio se kako je sasvim slučajno dobio ulogu u jednoj od najskupljih turskih produkcija, otkrio kako je savladao turski jezik, kakva je bila saradnja sa zvezdom serije Beren Sat, ali i zbog čega veruje da priče o osmanskoj istoriji i danas osvajaju publiku na Balkanu.

Željko Erkić pustio brkove zbog uloge u filmu Sretenje Foto: Petar Aleksić

Kako biste našim gledaocima predstavili seriju "Sultanija Kosem", s obzirom na to da premijerno dolazi pred srpsku publiku?

- To je istorijska serija na čiju temu su naši gledaoci već navikli i predstavlja svojevrsni nastavak veoma popularne serije ‘‘Sulejman Veličanstveni’’. Dešava se u istoj dinastiji, samo nekoliko decenija kasnije. Centralni lik je sultanija Kosem, zapravo Anastasija, pravoslavka iz Grčke. Nju je vojska sultana Ahmeda I prilikom osvajanja otela i dovela kod njega u harem. Zaljubio se u nju, dobili su decu, ali je on mlad preminuo. Pošto su naslednici bili maloletni, ona je preuzela glavnu reč. Za Turke je taj period bio zanimljiv jer, dok je Kosem vladala, nije bilo ratova. Akcenat je bio na trgovini i vladalo je blagostanje.

Kako ste dobili priliku da igrate u ovom projektu? Što vas je privuklo?

- Priliku sam dobio sasvim slučajno. Zvali su moju agentkinju iz Sarajeva Anilu Gajević, da me pozovu na kasting. Videli su pre toga moje fotografije i šta sam radio do tada. Tražili su tri ili četiri glumca i poslali kasting na turskom jeziku. Nisam znao turski, pa je supruga predložila da pozovemo Islamsku zajednicu u Banjaluci. Imali smo sreću da se javio čovek koji je lingvista i učitelj turskog. Zamolio sam ga da mi odglumi replike, naučio sam ih, snimio se i tako dobio ulogu.

Pogledajte u galeriji fotografije Željka Erkića u ulozi Enza u seriji "Sultanija Kosem":

1/17 Vidi galeriju Željko Erkić kao Enzo u seriji "Sultanija Kosem" Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

U seriji ste glumili grčkog trgovca Enza, oca buduće sultanije Kosem. Kako ste gradili odnos prema ćerki, s obzirom na to da su se glumice menjale, a imali ste prilike da sarađujete sa obe?

- U prvim epizodama, kada je Kosem bila devojčurak, igrala ju je jedna mlada grčka glumica i odatle sam crpeo emociju prema njoj kao ćerki. Dobio sam tada i sina. Iako se prva sezona sastojala od 30 epizoda, treba napomenuti da turske epizode traju po dva sata, pa se kod nas seku. Kasnije, kada je Kosem već odrasla i postala sultanova supruga, lik je preuzela Beren Sat. Tada su me napravili starijim za ulogu. Super smo se slagali i družili sa svim glumcima, posebno sa Beren, koja je velika zvezda.

Postoji li neka anegdota sa snimanja koju pamtite, posebno vezana za Beren Sat? Nedavno je postala i pevačica.

- Kada smo se upoznali, nisam znao ko je ona, niti da je danas poznata pevačica. Nisam gledao turske serije. Upoznali smo se jednostavno kao kolege, a pošto odlično priča engleski, odmah smo kliknuli kao drugari. Družili smo se, imali smo naše interne glumačke šale i zezanja. Međutim, tek sam kasnije shvatio koliko je velika zvezda kada sam video kako joj drugi ljudi prilaze - šminkeri, kostimografi, pa čak i reditelj, tražili su dozvolu od njene ekipe samo da joj priđu. Shvatio sam da sam se možda ponašao previše opušteno, ali smo nastavili divno da se družimo i tražila mi je da ostanem kakav jesam.

Pogledajte u galeriji fotografije Beren Sat u ulozi Kosem u seriji "Sultanija Kosem":

1/27 Vidi galeriju Beren Sat kao sultanija Kosem Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Koliko je bilo izazovno igrati na grčkom, a zatim i na turskom jeziku?

- U početku je bilo lakše jer je prva epizoda snimana na grčkom. Kao klinac sam živeo u Grčkoj, pa iako jezik nisam govorio 30 godina, razumeo sam ga i imao sam dobar akcenat, što mi je verovatno bio plus za ulogu. Turci inače ne vole titlove, pa sam sam sebe nasinhronizovao za tu prvu epizodu. Međutim, učenje turskog je bilo jako naporno. Učiš tekst za sutra, a onda na setu promene replike. Konstrukcija rečenice je potpuno drugačija nego u srpskom, pa je najveći izazov bio znati gde logički da staviš akcenat, to jest kako da savladaš dikciju. Imao sam dva profesora sa kojima sam svakodnevno radio.

Da li ste se u toku pripremanja za ulogu informisali i istraživali istorijski period u kojem se ta radnja serije odvija?

- Jesam, to je period sedamnaestog veka. Zapravo je Enzo bio pravoslavni sveštenik na jednom ostrvu u Grčkoj koje je bilo u pograničnom pojasu sa Turskom. Autorima serije je bilo zanimljivije za zaplet da on bude bogati trgovac, pa su promenili tu istorijsku činjenicu. Međutim, činjenica je da je on bio pravoslavni sveštenik kome je oteta kćerka koja je kasnije udata za sultana Ahmeda i postala vladar u Osmanskom carstvu. Te osnovne informacije sam pronašao.

Željko Erkić pustio brkove zbog uloge u filmu Sretenje Foto: Petar Aleksić

Serija "Sultanija Kosem" na Kurir televiziji Istorijsku dramu, seriju "Sultanija Kosem" gledajte na Kurir televiziji od petka, 17. jula, svakog dana od 20.50 časova, ili u repriznom terminu od 15.00 časova. Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Da li ste u tom trenutku imali utisak da radite na projektu koji će steći toliku međunarodnu popularnost?

- Jesam, video sam odmah da je to, to. Kod nas pre 11 godina, kada je serija snimana, nije bilo tolikog glamura na setovima i na snimanju, a po tome sam video da je to veliki projekat i da je ogroman novac uložen, iako nisam imao svest o razmerama toga u Turskoj i šta to znači. Video sam da su njihova velika imena uključena u projekat, kao i Tims Production, koja je jedna od najvećih produkcija u Turskoj, a Turska je ogromno tržište.

Sultanija Kosem Foto: Promo

Šta vas je najviše impresioniralo na setu u produkcijskom smislu?

- Produkcija je bila impozantna. Za seriju je izgrađen kompletan grad sa punom scenografijom, sa ogromnim brojem statista svakog dana. Snimao sam većinom u Istanbulu, a prvu epizodu smo snimali u Grčkoj na ostrvu, kao i na još jednoj i lokaciji u Turskoj blizu Bodruma. Postoji jedna anegdota. Jednom prilikom su me zvali ujutru dok sam bio u svom dvorištu kod kuće, pitajući da li mogu da budem u Istanbulu u tri popodne. Organizovali su prevoz, platili čarter let i ja sam stigao tačno na vreme. Tada sam shvatio: "Brate, vidi šta sve može kad ima para."

Da li ste u liku Enza pronašli nešto što vam je blisko, ili ste morali da izlazite iz svoje zone komfora?

- Glumački poziv je takav da ti crpiš insipiraciju iz ličnih iskustava i lične emocije koristiš i onako kako je raspisan karakter koga treba da tumačiš. Kanališeš ih upravljaš u njegovim pravcima, u datim okolnostima u kojima se on nalazi. Dakle, bilo je izazovno, najviše zbog stranog jezika. Turski jezik, iako ima olakšavajuću mogućnost da uglavnom čitaš kao što je napisano, ima i konstrukciju rečenice koja je potpuno drugačija u odnosu na srpski jezik i to je bilo izazovno.

U seriji je ulogu dobila i Alma Terzić, glumica iz Zenice. Da li ste imali prilike da zajedno glumite?

- Jeste, snimili smo celu prvu epizodu s njom, glumila je sultaniju Handan. Međutim, odlučili su da je zamene drugom glumicom, pa smo sve morali da snimamo ispočetka. Alma je dobila drugu ulogu u narednoj sezoni.

Pogledajte u galeriji fotografeije Alme Terzić kao Ester u seriji "Sultanija Kosem":

1/7 Vidi galeriju Alma Terzić kao Ester u seriji Sultanija Kosem Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Glumili ste i u mnogo naših serija. Po čemu se rad na turskoj seriji razlikuje od rada na našim setovima?

- Glumački zanat i rad s rediteljem su svuda u svetu isti. Imate čitaće probe, prolazite tekst s kolegom i snimate. Jedina stvarna razlika je u budžetu - koliko se novca uloži da bi se projekat što bogatije predstavio.

Šta mislite koji je razlog što priče o osmanskoj istoriji tako dobro prolaze kod nas? Imaju vernu publiku na Balkanu.

- Možda je to zato što su se oni ovde zadržali toliko mnogo godina. To mi je bilo zanimljivo i kad sam radio, kako naši ljudi upijaju tu priču. Verovatno je u pitanju neki emotivni naboj i konstrukcija priča u kojima postoji nešto što nas privlači. Ima laži, prevare, ljubavi, patnje, izdaje. Našim ljudima je sve to blisko zbog toga što su se Turci toliko zadržali, pa su nam možda oni i sami nekako to utkali u naš gen svih tih godina dok su ovde bili.

Željko Erkić Foto: Petar Aleksić

Jel vam ova uloga otvorila nova vrata u profesionalnom smislu?

- Ja sam se nadao mnogo više, da budem iskren (smeh), ali je to išlo nekako postepeno i svojim tokom. "Sultanija Kosem" je snimana pre 11 godina. Sada čekam jedan turski film koji je na konto te serije. Bilo je i više poziva iz Rusije, ali kod nas to ide svojim tokom.

Šta biste poručili gledaocima u Srbiji koji će prvi put gledati ovu seriju?

- Mislim da će da uživaju. Serija je dobra, bogata. Dobri su kostimi, dobra je muzika. Glavna pesma prve sezone je dirljiva i obradili su je u saradnji sa Grcima. Uzeli su zapravo neku staru grčku pesmu koju su preradili. Mislim da će ljudi da uživaju i da se srode s ovom pričom.

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