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Novi dugometražni igrani film reditelja Miroslava Terzića "Tri nedelje posle" imao je veoma uspešnu svetsku premijeru u okviru takmičarskog programa 60. Međunarodnog filmskog festivala u Karlovim Varima, jednog od najznačajnijih evropskih filmskih festivala i jedinog festivala A kategorije u centralnoj i istočnoj Evropi.

Svetska premijera filma 3 nedelje posle u Karlovim Varima Foto: KVIFF

Najavljujući ostvarenje iz Srbije pred publikom u prepunoj sali Grand hola, programski selektor festivala Vojteh Kočarnik istakao je:

- "Tri nedelje posle" je film od kog jednostavno nismo mogli da odvojimo pogled, uprkos izuzetno teškoj temi vršnjačkog nasilja i njegovih mogućih posledica.

Film prati grupu srednjoškolaca koji tri nedelje nakon tragičnog gubitka svog školskog druga kreću na ranije planiranu ekskurziju. Tokom putovanja, koje bi trebalo da predstavlja bekstvo od svakodnevice, postepeno isplivavaju pitanja odgovornosti, ćutanja, vršnjačkog nasilja i kolektivne krivice. Inspirisan stvarnim događajima, "Tri nedelje posle" donosi snažnu i emotivnu priču o društvu koje pokušava da razume posledice tragedije koju nije uspelo da spreči.

Pogledajte kako je bilo na premijeru u Karlovim Varima

1/18 Vidi galeriju Svetska premijera filma "3 nedelje posle" u Karlovim Varima Foto: KVIFF

Glavne uloge u filmu tumače mladi glumci Jovan Ginić, Anđela Alavirević, Klara Karaulić i Andrija Marković, uz podršku istaknutih glumaca Tihane Lazović Trifunović i Branislava Trifunovića.



Branislav Trifunović, glumac i producent filma, obraćajući se publici nakon projekcije, rekao je:

- Pre deset godina upoznao sam majku Alekse Jankovića, dečaka čija je priča potresla celu Srbiju. Pozvao sam Snežanu van Houvelingen i rekao joj da moramo da snimimo film o tome. Zatim smo se obratili Vladimiru Arsenijeviću, a potom i Miši Terziću, koji je razvio priču i režirao film. Deset godina kasnije, nadamo se i verujemo da ovaj film može da spase neke mlade živote.





Svetska premijera filma 3 nedelje posle u Karlovim Varima Foto: KVIFF

Film je, kako je otkrio reditelj, posvećen Aleksi Jankoviću iz Niša i Mahiru Rakovcu iz Sarajeva, dečacima čije su sudbine ostavile dubok trag na celu autorsku ekipi, ali sve žrtve vršnjačkog nasilja.

Premijera na jesen u Beogradu

Producent filma je "This and That Productions" iz Beograda, a realizovan je uz podršku Filmskog centra Srbije, Sinevorld fonda Luksemburga, Nacionalnog filmskog centra Bugarske, Ministarstva kulture Italije, Hrvatskog audio-vizuelnog centra i programa Creative Europe MEDIA. Pre svetske premijere u Karlovim Varima film je već privukao pažnju filmske industrije osvojivši HBO nagradu na CineLink Industry Days programu Sarajevo film festivala, jednom od najznačajnijih regionalnih događaja za filmske profesionalce.