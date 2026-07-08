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U sredu, 8. jula, Liza Kolon-Zajas i Džef Hiller objavili su nominovane za 78. dodelu nagrada Emi. Prema podacima Televizijske akademije, serija Hacks, u svojoj poslednjoj sezoni, postavila je rekord po broju nominacija u jednoj godini u kategorijama komedije sa ukupno 24.



Mariska Hargitej će voditi 78. dodelu Emi nagrada, koja će se emitovati uživo u ponedeljak, 14. septembra, od 20 do 23 časa po istočnoameričkom vremenu. Dodela Emi nagrada za kreativne umetnosti biće održana u subotu, 5. septembra, i nedelju, 6. septembra.



Ovo je lista svih nominovanih:

Najbolja humoristička serija

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

Najbolji glavni glumac u humorističkoj seriji

Jahja Abdul-Matin II – Wonder Man

Stiv Karel – Rooster

Metju Ris – Widow’s Bay

Džejson Sigel – Shrinking

Martin Šort – Only Murders in the Building

Džejson Sigel Foto: Xavier Collin / Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Najbolja glavna glumica u humorističkoj seriji

Kvinta Brunson – Abbott Elementary

Ajo Edebiri –The Bear

El Fening – Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrou – The Comeback

Džin Smart – Hacks

Najbolji sporedni glumac u humorističkoj seriji

Kolman Domingo – The Four Seasons

Pol V. Dauns – Hacks

Harison Ford – Shrinking

Nik Oferman – Margo’s Got Money Troubles

Stiven Rut – Widow’s Bay

Majkl Juri – Shrinking

Tajler Džejms Vilijams – Abbott Elementary

Najbolja sporedna glumica u humorističkoj seriji

Dejl Diki – Widow’s Bay

Hana Ajnbinder – Hacks

Džanel Džejms – Abbott Elementary

Kejt O’Flin – Widow’s Bay

Mišel Fajfer – Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter –Hacks

Džesika Vilijams – Shrinking

Najbolji gostujući glumac u humorističkoj seriji

Majkl Dž. Foks – Shrinking

Bret Goldstin – Shrinking

Hamiš Linklejter – Widow’s Bay

Kristofer Mekdonald – Hacks

Rob Rajner – The Bear

Konor Stori – Saturday Night Live

Najbolja gostujuća glumica u humorističkoj seriji

Lesli Bib –Hacks

Džejmi Li Kertis – The Bear

Beti Gilpin – Widow’s Bay

Čeri Džouns – Hacks

Lori Metkaf – Hacks

Kejtlin Olson – Hacks

Loren Vidman – Hacks

Najbolja dramska serija

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends & Neighbors

Foto: Profimedia

Najbolji glavni glumac u dramskoj seriji

Geri Oldman – Slow Horses

Mark Rafalo – Task

Rufus Suvel – The Diplomat

Noa Vajl – The Pitt

Najbolja glavna glumica u dramskoj seriji

Keri Kun – The Gilded Age

Čejs Infiniti – The Testaments

Keri Rasel – The Diplomat

Rija Sihorn – Pluribus

Zendaja – Euphoria

Zendaja u seriji Euforija Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Najbolji sporedni glumac u dramskoj seriji

Patrik Bol – The Pitt

Bili Krudap – The Morning Show

Šon Hitosi – The Pitt

Geran Hauel – The Pitt

Džek Louden – Slow Horses

Tom Pelfri – Task

Karlos-Manuel Vesga – Pluribus

Najbolja sporedna glumica u dramskoj seriji

Tejlor Dirden – The Pitt

Fiona Durif –The Pitt

Alison Dženi – The Diplomat

Ketrin LaNasa – The Pitt

Sepide Moafi – The Pitt

Džulijana Nikolson – Paradise

Karolina Vidra – Pluribus

Najbolji gostujući glumac u dramskoj seriji

Kolman Domingo – Euphoria

Ernest Harden Džunior – The Pitt

Džef Hiler – Pluribus

Džef Kober – Pit The Pitt

Džonatan Prajs – Slow Horses

Bredli Vitford – The Diplomat

Najbolja gostujuća glumica u dramskoj seriji

Britani Alen – The Pitt

Tap Anderson – The Pitt

Tina Ivlev – The Pitt

Mirijam Šor – Pluribus

Merit Vever – The Gilded Age

Šajlin Vudli – Paradise

Najbolja limitirana ili antologijska serija

All Her Fault

The Beast in Me

Zavađeni (Beef)

DTF St. Louis

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Najbolji televizijski film

Heads of State

Miss You, Love You

People We Meet on Vacation

Remarkably Bright Creatures

Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War

Najbolji glavni glumac u limitiranoj/antologijskoj seriji ili filmu

Riz Ahmed – Bait

Džejson Bejtman – Black Rabbit

Čarli Hanam – Monster: The Ed Gein Story

Oskar Ajzak – Beef

Metju Ris – The Beast in Me

Najbolja glavna glumica u limitiranoj/antologijskoj seriji ili filmu

Kler Dejns – The Beast in Me

Sali Fild – Remarkably Bright Creatures

Keri Maligan – Zavađeni

Sara Pidžon – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Sara Snuk – All Her Fault

Izvanredan sporedni glumac u limitiranoj/antologijskoj seriji ili filmu

Džejson Bejtman – DTF St. Louis

Ričard Gad – Half Man

Dejvid Harbor – DTF St. Louis

Ričard Dženkins – DTF St. Louis

Čarls Melton – Zavađeni (Beef)

Nik Oferman – Death by Lightning

Najbolja sporedna glumica u limitiranoj/antologijskoj seriji ili filmu

Linda Kardelini – DTF St. Louis

Dakota Fening – All Her Fault

Lori Metkaf – Monster: The Ed Gein Story

Dejvid Harbor – DTF St. Louis [Napomena: Ime je ovako navedeno u originalu]

Džoj Sandej – DTF St. Louis

Jun Ju-džung – Zavađeni (Beef)

Konstans Zimer – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Najbolji strukturirani rijaliti program

Antiques Roadshow

Diners, Drive-ins and Dives

Love Is Blind

Queer Eye

Shark Tank

Najbolji nestrukturirani rijaliti program

America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders

Love on the Spectrum

RuPaul’s Drag Race: Untucked

Summer House

Welcome to Wrexham

Najbolji takmičarski rijaliti program

Dancing with the Stars

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

Najbolji voditelj rijaliti ili takmičarskog rijaliti programa

RuPol Čarls – RuPaul’s Drag Race

Alan Kaming – The Traitors

Kristen Kiš – Top Chef

Arijana Mediks – Love Island USA

Džef Probst – Survivor

Najbolji animirani program

Bob’s Burgers

Rick and Morty

The Simpsons

Smiling Friends

South Park

Star Wars: Visions

Najbolja kolažna serija

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live

Najbolji kolažni specijal (uživo)

The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny

83rd Annual Golden Globes

68th Annual Grammy Awards

The Oscars

78th Annual Tony Awards

Izvanredan kolažni specijal (unapred snimljen)

The Muppet Show

Nikki Glaser: Good Girl

Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show

Wicked: One Wonderful Night

Najbolji dokumentarni ili nefikcionalni specijal

John Candy: I Like Me

Marty, Life Is Short

Mel Brooks: The 99 Year Old Man!

My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay

Ocean with David Attenborough

Outstanding Documentary or Nonfiction Series

The American Revolution

Mr. Scorsese

Rafa

Sean Combs: The Reckoning

The Yogurt Shop Murders