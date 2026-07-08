Objavljene nominacije za Emi nagrade: Ova serija je oborila rekord !
U sredu, 8. jula, Liza Kolon-Zajas i Džef Hiller objavili su nominovane za 78. dodelu nagrada Emi. Prema podacima Televizijske akademije, serija Hacks, u svojoj poslednjoj sezoni, postavila je rekord po broju nominacija u jednoj godini u kategorijama komedije sa ukupno 24.
Mariska Hargitej će voditi 78. dodelu Emi nagrada, koja će se emitovati uživo u ponedeljak, 14. septembra, od 20 do 23 časa po istočnoameričkom vremenu. Dodela Emi nagrada za kreativne umetnosti biće održana u subotu, 5. septembra, i nedelju, 6. septembra.
Ovo je lista svih nominovanih:
Najbolja humoristička serija
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Margo’s Got Money Troubles
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Shrinking
Widow’s Bay
Najbolji glavni glumac u humorističkoj seriji
Jahja Abdul-Matin II – Wonder Man
Stiv Karel – Rooster
Metju Ris – Widow’s Bay
Džejson Sigel – Shrinking
Martin Šort – Only Murders in the Building
Najbolja glavna glumica u humorističkoj seriji
Kvinta Brunson – Abbott Elementary
Ajo Edebiri –The Bear
El Fening – Margo’s Got Money Troubles
Lisa Kudrou – The Comeback
Džin Smart – Hacks
Najbolji sporedni glumac u humorističkoj seriji
Kolman Domingo – The Four Seasons
Pol V. Dauns – Hacks
Harison Ford – Shrinking
Nik Oferman – Margo’s Got Money Troubles
Stiven Rut – Widow’s Bay
Majkl Juri – Shrinking
Tajler Džejms Vilijams – Abbott Elementary
Najbolja sporedna glumica u humorističkoj seriji
Dejl Diki – Widow’s Bay
Hana Ajnbinder – Hacks
Džanel Džejms – Abbott Elementary
Kejt O’Flin – Widow’s Bay
Mišel Fajfer – Margo’s Got Money Troubles
Megan Stalter –Hacks
Džesika Vilijams – Shrinking
Najbolji gostujući glumac u humorističkoj seriji
Majkl Dž. Foks – Shrinking
Bret Goldstin – Shrinking
Hamiš Linklejter – Widow’s Bay
Kristofer Mekdonald – Hacks
Rob Rajner – The Bear
Konor Stori – Saturday Night Live
Najbolja gostujuća glumica u humorističkoj seriji
Lesli Bib –Hacks
Džejmi Li Kertis – The Bear
Beti Gilpin – Widow’s Bay
Čeri Džouns – Hacks
Lori Metkaf – Hacks
Kejtlin Olson – Hacks
Loren Vidman – Hacks
Najbolja dramska serija
The Diplomat
The Gilded Age
A Knight of the Seven Kingdoms
Paradise
The Pitt
Pluribus
Slow Horses
Your Friends & Neighbors
Najbolji glavni glumac u dramskoj seriji
Geri Oldman – Slow Horses
Mark Rafalo – Task
Rufus Suvel – The Diplomat
Noa Vajl – The Pitt
Najbolja glavna glumica u dramskoj seriji
Keri Kun – The Gilded Age
Čejs Infiniti – The Testaments
Keri Rasel – The Diplomat
Rija Sihorn – Pluribus
Zendaja – Euphoria
Najbolji sporedni glumac u dramskoj seriji
Patrik Bol – The Pitt
Bili Krudap – The Morning Show
Šon Hitosi – The Pitt
Geran Hauel – The Pitt
Džek Louden – Slow Horses
Tom Pelfri – Task
Karlos-Manuel Vesga – Pluribus
Najbolja sporedna glumica u dramskoj seriji
Tejlor Dirden – The Pitt
Fiona Durif –The Pitt
Alison Dženi – The Diplomat
Ketrin LaNasa – The Pitt
Sepide Moafi – The Pitt
Džulijana Nikolson – Paradise
Karolina Vidra – Pluribus
Najbolji gostujući glumac u dramskoj seriji
Kolman Domingo – Euphoria
Ernest Harden Džunior – The Pitt
Džef Hiler – Pluribus
Džef Kober – Pit The Pitt
Džonatan Prajs – Slow Horses
Bredli Vitford – The Diplomat
Najbolja gostujuća glumica u dramskoj seriji
Britani Alen – The Pitt
Tap Anderson – The Pitt
Tina Ivlev – The Pitt
Mirijam Šor – Pluribus
Merit Vever – The Gilded Age
Šajlin Vudli – Paradise
Najbolja limitirana ili antologijska serija
All Her Fault
The Beast in Me
Zavađeni (Beef)
DTF St. Louis
Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Najbolji televizijski film
Heads of State
Miss You, Love You
People We Meet on Vacation
Remarkably Bright Creatures
Tom Clancy’s Jack Ryan: Ghost War
Najbolji glavni glumac u limitiranoj/antologijskoj seriji ili filmu
Riz Ahmed – Bait
Džejson Bejtman – Black Rabbit
Čarli Hanam – Monster: The Ed Gein Story
Oskar Ajzak – Beef
Metju Ris – The Beast in Me
Najbolja glavna glumica u limitiranoj/antologijskoj seriji ili filmu
Kler Dejns – The Beast in Me
Sali Fild – Remarkably Bright Creatures
Keri Maligan – Zavađeni
Sara Pidžon – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Sara Snuk – All Her Fault
Izvanredan sporedni glumac u limitiranoj/antologijskoj seriji ili filmu
Džejson Bejtman – DTF St. Louis
Ričard Gad – Half Man
Dejvid Harbor – DTF St. Louis
Ričard Dženkins – DTF St. Louis
Čarls Melton – Zavađeni (Beef)
Nik Oferman – Death by Lightning
Najbolja sporedna glumica u limitiranoj/antologijskoj seriji ili filmu
Linda Kardelini – DTF St. Louis
Dakota Fening – All Her Fault
Lori Metkaf – Monster: The Ed Gein Story
Dejvid Harbor – DTF St. Louis [Napomena: Ime je ovako navedeno u originalu]
Džoj Sandej – DTF St. Louis
Jun Ju-džung – Zavađeni (Beef)
Konstans Zimer – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Najbolji strukturirani rijaliti program
Antiques Roadshow
Diners, Drive-ins and Dives
Love Is Blind
Queer Eye
Shark Tank
Najbolji nestrukturirani rijaliti program
America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders
Love on the Spectrum
RuPaul’s Drag Race: Untucked
Summer House
Welcome to Wrexham
Najbolji takmičarski rijaliti program
Dancing with the Stars
RuPaul’s Drag Race
Survivor
Top Chef
The Traitors
Najbolji voditelj rijaliti ili takmičarskog rijaliti programa
RuPol Čarls – RuPaul’s Drag Race
Alan Kaming – The Traitors
Kristen Kiš – Top Chef
Arijana Mediks – Love Island USA
Džef Probst – Survivor
Najbolji animirani program
Bob’s Burgers
Rick and Morty
The Simpsons
Smiling Friends
South Park
Star Wars: Visions
Najbolja kolažna serija
The Daily Show
Jimmy Kimmel Live!
Last Week Tonight with John Oliver
The Late Show with Stephen Colbert
Saturday Night Live
Najbolji kolažni specijal (uživo)
The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny
83rd Annual Golden Globes
68th Annual Grammy Awards
The Oscars
78th Annual Tony Awards
Izvanredan kolažni specijal (unapred snimljen)
The Muppet Show
Nikki Glaser: Good Girl
Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show
Wicked: One Wonderful Night
Najbolji dokumentarni ili nefikcionalni specijal
John Candy: I Like Me
Marty, Life Is Short
Mel Brooks: The 99 Year Old Man!
My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay
Ocean with David Attenborough
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
The American Revolution
Mr. Scorsese
Rafa
Sean Combs: The Reckoning
The Yogurt Shop Murders