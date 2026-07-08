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Orlando de Kordoba je bilo umetničko ime poznatog glumca Milivoja Mavida Popovića. Mnogi su pogledali čuveni film "Vinetu", posebno starije generacije, a malo ko danas zna da je ulogu Vinetuovog ocaglumio naš Šapčanin.

Milivoje Mavida Popović je bio i prvi suprug Mire Stupice vladao je deset godina u ekranizovanim delima Karla Maja i stekao zavidnu popularnost. Milivoje je rođen je 12. septembra 1909. godine u Šapcu. Najpre je studirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, a onda je počeo da se bavi glumom. Za vreme okupacije bio je popularan glumac na glasu kao "amorozo" - veliki ljubavnik, piše FB stranica Ipress Šabac.

Scene iz popularnog filma:

1/5 Vidi galeriju Milivoje Popović Mavid Foto: Printscreen

Nakon Drugog svetskog rata bio je glumac i profesor dikcije. Igrao je u nekoliko zapaženih filmskih ostvarenja - "Opštinsko dete", "Ešalon doktora M.", "Leto je krivo za sve" i "Doručak sa đavolom".

Pored domaćih filmova, dosta je radio i u koprodukcijama, gde je koristio pseudonim Orlando de Kordoba.

Mira Stupica u filmu Jara gospoda Foto: Printscreen/Youtube

Sa druge strane Mavid Popović iliti Orlando de Kordoba je bio jedan od najvećih srpskih ljubavnika. Govorilo se da su mnoge žene koje su dolazile u kontakt sa njim veoma lako završavale u njegovom krevetu. Uz sebe je imao i zelenu sveščicu koja je predstavljala knjigu utisaka svih ovih lepotica. Knjiga Umetnost vođenja ljubavi koju je on napisao predstavlja tajnu njegovog uspeha kod žena. Knjiga "Umetnost vođenja ljubavi" koju je on napisao kroz sadržaj predstavlja tajnu njegovog uspeha kod žena.

Bio je prvi suprug Mire Stupice, sa kojom je imao ćerku Minu. Posle toga je bio oženjen Draganom Vlahović, sa kojom je imao još jednu ćerku. Preminuo je 5. jula 1994. godine u Beogradu.