Ivanjici kroz konkurs "Gradovi u fokusu 2026" 8.000.000 dinara: Nastavlja se obnova Doma kulture
Kroz konkurs "Gradovi u fokusu 2026" Ministarstvo kulture opredelilo je ove godine Ivanjici osam miliona dinara za nastavak obnove i rekonstrukcije Doma kulture, a ugovor su potpisali ministar kulture Nikola Selaković i predsednik opštine Aleksandar Mitrović.
Tom prilikom Selaković je istakao da Ministarstvo kulture kroz program "Gradovi u fokusu" finansira projekat zamene stolarije na objektu ivanjičkog Centra za kulturu, na kom su u prethodne dve godine već urađene važne stvari.
"Za Ivanjicu je u prethodne dve godine Ministarstvo kulture odvojilo ukupno 18 miliona dinara. Ovim poslednjim ulaganjem, mi ćemo završiti veliki projekat zamene stolarije na Centru za kulturu", rekao je Selaković.
Podsećajući da su u Domu kulture smeštene narodna biblioteka, galerija i prostor ivanjičkog kulturno-umetničkog društva, Selaković je dodao da je reč o centru za kulturu u pravom smislu jer više ustanova radi pod jednim krovom, kao i da je u planu da se prvi put reši sistem grejanja koji nije bio predviđen ni inicijalnim projektom za izgradnju objekta.
Selaković u Ivanjici
"Sva aktuelna ili buduća ulaganja, ne bi bila moguća da zemlja nije doživela svoj ekonomski i privredni preporod, da nije imala ozbiljno i odgovorno rukovodstvo te 2016. godine, konkretno, kada je program 'Gradovi u fokusu' uspostavljen na predlog tadašnjeg predsednika Vlade, današnjeg predsednika Republike Aleksandra Vučića. Za ovih 11 godina uspeli smo samo kroz ovaj program da uložimo preko dve milijarde i 380 miliona dinara u projekte kulturne infrastrukture. Nema grada i opštine koja nije nešto dobila kroz ovaj program, ali da nismo uspeli da podignemo privredu na noge i da kao država više prihodujemo, ne bi bilo ni toga", pojasnio je Selaković i dodao da će Ministarstvo kulture nastaviti da podržava opštinu Ivanjica, prvo na obnovi infrastrukture u oblasti ustanova kulture, a potom i kada su u pitanju kulturna društva, kultuno nasleđe i organizacije kulturno-umetničkih programa.
Pogledajte video: Nikola Selaković o Ivi Andriću