Podsećajući da su u Domu kulture smeštene narodna biblioteka, galerija i prostor ivanjičkog kulturno-umetničkog društva, Selaković je dodao da je reč o centru za kulturu u pravom smislu jer više ustanova radi pod jednim krovom, kao i da je u planu da se prvi put reši sistem grejanja koji nije bio predviđen ni inicijalnim projektom za izgradnju objekta.

"Sva aktuelna ili buduća ulaganja, ne bi bila moguća da zemlja nije doživela svoj ekonomski i privredni preporod, da nije imala ozbiljno i odgovorno rukovodstvo te 2016. godine, konkretno, kada je program 'Gradovi u fokusu' uspostavljen na predlog tadašnjeg predsednika Vlade, današnjeg predsednika Republike Aleksandra Vučića. Za ovih 11 godina uspeli smo samo kroz ovaj program da uložimo preko dve milijarde i 380 miliona dinara u projekte kulturne infrastrukture. Nema grada i opštine koja nije nešto dobila kroz ovaj program, ali da nismo uspeli da podignemo privredu na noge i da kao država više prihodujemo, ne bi bilo ni toga", pojasnio je Selaković i dodao da će Ministarstvo kulture nastaviti da podržava opštinu Ivanjica, prvo na obnovi infrastrukture u oblasti ustanova kulture, a potom i kada su u pitanju kulturna društva, kultuno nasleđe i organizacije kulturno-umetničkih programa.