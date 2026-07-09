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Deset godina je prošlo otkako nas je napustila Donka Špiček, žena koja je svoj životni i radni vek posvetila deci, mašti i lepšem odrastanju. Bivša urednica dečjeg i omladinskog programa Radio-televizije Srbije (RTS) ostavila je za sobom neizbrisiv trag u našoj kulturi, a njeno ime zauvek će ostati sinonim za najkvalitetnije programe uz koje su stasavale čitave generacije.

Žarko Laušević u seriji Sivi dom Foto: RTS

Njena vizija i razumevanje dečje psihologije i potreba mladih doneli su nam neka od najznačajnijih televizijskih ostvarenja. Iza Donke Špiček ostale su kultne serije Sivi dom" i "Zaboravljeni" programa za decu i mlade, kao i uz čuveno "Laku noć, deco".

Pozorište "Boško Buha": Mesto gde mašta živi

Pored televizije, njena velika ljubav i druga kuća bilo je pozorište "Boško Buha". Povodom desetogodišnjice njene smrti, kolektiv ovog pozorišta se oglasio dirljivom porukom koja najbolje svedoči o njenom ogromnom uticaju na umetnost za najmlađe:

Donka Špiček Foto: Marina Lopičić

"Danas se sa ljubavlju i zahvalnošću sećamo Donke Špiček, deset godina otkako nas je napustila.

Naša Donka je bila jedna od onih koji su svojim znanjem, posvećenošću i verom u pozorište za decu trajno oblikovali Pozorište 'Boško Buha'. Kao dugogodišnji operativni direktor, a potom i savetnica upravnika, bila je oslonac generacijama umetnika i saradnika, uvek spremna da svojim iskustvom, mudrošću i toplinom podrži umetnički proces iz koga su nastajale predstave uz koje su odrastale generacije dece.

Verovala je da svako dete ima pravo na umetnost, maštu i pozorište. Tu ideju nije samo zastupala - živela ju je svakog dana, ostavljajući neizbrisiv trag u našem pozorištu i u kulturi za decu.

Sa ponosom i zahvalnošću čuvamo uspomenu na Donku Špiček. Njeno delo i danas živi u svemu što stvaramo za našu najmlađu publiku“, poručili su na Instagramu.

Danka je rado i tokom života govorila za Kurir, a odgovorila je na pitanje kako joj danas izgledaju televizijski programi

"Mnogo mi je teško da otvaram tu bolnu temu. Sve drugo je dobilo prostor u medijima gde bi mogli deci da se obraćaju, a oni koje se obraćaju ne rade to s pravim programom. Bila sam glavni i odgovorni urednik programa za decu i mlade TV Beograd i sa saradnicima uradila veliki broj projekata. Uvek sam birala da saradnici budu bolji od mene. Ostavili smo veliki broj emisija koji bi mogli da repriziraju. Kažu da sadašnja deca neće moći to da razumeju. Nije tačno. Deca su ista, samo smo mi odrasli drugačiji i ne vodimo računa o njima. Televizija pompezno najavljuje da će svako pre podne odvojiti po dva sata za crtane filmove. To nije program. Radujem se što je Ljubivoje Ršumović obnovio „Fore i fazone“ na Radio-televiziji Vojvodine. Pokušavali su da urade „Plavu pticu“ dok je još Timoti Bajford bio živ, ali nisam sigurna da su baš u tome uspeli. Sedam godina je radila dečja televizije Hepi. Nije to moglo više jer je skupa. Onaj što je otkupio tu televiziju, ostavio joj je samo ime. Osim ružnih takmičenja koje prave, ne vidim da uopšte ima programa za decu", govorila je Donka.

Donka Špiček Foto: Nebojša Mandić

Donka Špiček nas je napustila pre čitave jedne decenije, ali njeno nasleđe je i dalje živo. Ona je svojim radom dokazala da stvarati za decu nije samo posao, već najodgovornija i najplemenitija misija. Zahvaljujući njoj, mnoga detinjstva bila su bogatija, maštovitija i lepša.

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