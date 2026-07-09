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Helena Vitman, filmska rediteljka i umetnica, dobitnica je ovogodišnje nagrade „Underground Spirit“, koju Festival evropskog filma Palić dodeljuje za izuzetan rad na polju nezavisnog filma, kao i za jedinstven pristup filmskom jeziku i autentičnu autorsku poetiku izgrađenu van glavnih tokova industrije.

Foto: Martin Rattini/Martin Rattini for Starhaus/Helios Sustainabe Films/KGP

Njeni filmovi, među kojima su debitantski dugometražni film „Drift“ (2017) i njen najnoviji dugometražni film „Cvetovi ljudskog tela“ (2022), prikazivani su i nagrađivani na brojnim međunarodnim festivalima i izložbama, uključujući Lokarno, Veneciju, Toronto, Roterdam, Mar del Platu, Oberhauzen, An Arbor, Vijenale, FID Marseille i FICUNAM, kao i u institucijama poput Tejt Moderna i MoMA-e. Od 2015. do 2018. godine predavala je na Hamburškoj akademiji likovnih umetnosti, a bila je i mentorka na školi Elias Querejeta Zine Eskola u San Sebastijanu, u Španiji. Pored filmova, stvara instalacije i sarađuje kao snimateljka sa različitim rediteljima i umetnicima.

U okviru programske selekcije posvećene dobitnici nagrade „Underground Spirit“ biće prikazana ostvarenja „21,3 C“, „Ada Kale“, „Divljina“, „Kasnije“, „Nadiranje“, „Preko hiljadu talasa“ i „Zanošenje“.

Foto: Promo

Nemačka će ove godine biti zemlja u fokusu Festivala evropskog filma Palić. U okviru ove selekcije biće prikazani igrani dugometražni filmovi „Ljubavnice“ rediteljke Koxy, „Kućna zabava“ Ditriha Brigemana, „Druga zemlja“ Mihaela Koflera, kao i dvadesetak kratkih filmova. Program Nemačka u fokusu se realizuje u saradnji sa German Films, centrom za promociju nemačkih filmova u svetu.

Foto: Promo

33. izdanje Festivala evropskog filma Palić održaće se od 18. do 22. jula 2026. godine, na Paliću i u Subotici.