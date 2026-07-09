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Serija "Pitsburška hitna služba" (The Pitt) glavni je favorit ovogodišnjih Emi nagrada sa čak 25 nominacija. Medicinska drama platforme HBO Maks, koja je prethodne godine osvojila priznanje za najbolju dramsku seriju, ponovo je u trci u toj kategoriji, a ima i čak 13 glumačkih nominacija.

serija Pitsburška hitna služba Foto: HBOMax promo

Odmah iza nje našao se još jedan hit s te platforme - "Komičari" (Hacks), koji je za svoju petu sezonu osvojio 24 nominacije, što predstavlja najveći broj nominacija koje je neka humoristička serija dobila. Time su "Komičari" nadmašili dosadašnje rekordere, serije "The Bear" i "Studio" (The Studio), koje su imale po 23 nominacije.

Za istoriju

Glavna zvezda ove serije Džin Smart sada ima priliku da osvoji svoj peti Emi za ovu ulogu, odnosno osmi ukupno, čime bi se izjednačila s glumicom koja ima najviše osvojenih glumačkih Emi nagrada u istoriji, prenosi Varajeti.

Foto: HBO



U nominacije ulaze serije prikazane od 1. juna 2025. do 31. maja 2026. godine.

Veoma zapažen rezultat ostvarila je i debitantska serija "Udovičin zaliv" (Widow's Bay), horor-komedija platforme Apl TV plus, koja je pred kraj kampanje za Emi nagrade privukla veliku pažnju i osvojila 19 nominacija. Na istoj platformi nova misteriozna dramska serija "Pluribus" dobila je 18 nominacija. Među mini-serijama i antologijama najviše nominacija osvojila je druga sezona Netfliksove serije "Zavada" (Beef) sa ukupno 16 nominacija.

Serija Beef Foto: Netfliks



Kada je reč o televizijskim mrežama s nacionalnom frekvencijom, najviše nominacija pripalo je NBC emisiji "Subotom uveče uživo", koja ih je osvojila 11.

Zahvaljujući velikom uspehu serija "Pitsburška hitna služba" (The Pitt), "Komičari" (Hacks) i "DTF Sent Luis" (DTF St. Louis), koja ima 13 nominacija, HBO Maks je ove godine ubedljivo najuspešnija striming platforma sa ukupno 122 nominacije. Iako je to manje nego prošlogodišnje rekordne 142 nominacije, platforma kompanije "Vorner braders diskaveri" i dalje je ubedljivo ispred konkurencije. Čening Dandži, predsednica i izvršna direktorka TV grupe "Vorner bradersa" i američkih mreža WBD, izjavila je:

- Neverovatno smo ponosni što je Televizijska akademija odala priznanje našem radu i čestitamo svim ovogodišnjim nominovanim.



Dodelu vodi žena