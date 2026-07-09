U Narodnom pozorištu "Sterija" u Vršcu od 15. do 21. oktobra 2026. godine održaće se 33. međunarodni festival klasike Vršačka pozorišna jesen pod sloganom "Vreme koje nas oblikuje", najavili su organizatori. Publika će uživati u vrhunskim ostvarenjima "Ivanov", "Ljubav u cirkusu", "Profesionalac", "Narodni poslanik" i "Gospođa Olga", dok prateći program 17. oktobra donosi komad "Tako je moralo biti". Domaćin i premijera "Ivanova" otvara festival.