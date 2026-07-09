Od Jezde do Nele Mihailović: Poznat program Vršačke pozorišne jeseni i kada počinje prodaja karata
U Narodnom pozorištu "Sterija" u Vršcu od 15. do 21. oktobra 2026. godine održaće se 33. međunarodni festival klasike Vršačka pozorišna jesen pod sloganom "Vreme koje nas oblikuje", najavili su organizatori. Publika će uživati u vrhunskim ostvarenjima "Ivanov", "Ljubav u cirkusu", "Profesionalac", "Narodni poslanik" i "Gospođa Olga", dok prateći program 17. oktobra donosi komad "Tako je moralo biti". Domaćin i premijera "Ivanova" otvara festival.
Na sceni će se naći glumačke zvezde poput Dragana Mićanovića, Igora Đorđevića, Nenada Jezdića, Nele Mihailović i drugih. Festival se zatvara 21. oktobra kabareom Tanje Banjanin i Mirjane Bobić Mojsilović u čast nagrađenih. Prodaja ulaznica počinje 1. septembra isključivo na biletarnici pozorišta. Pojedinačne karte koštaju 1.300 (za "Ivanova" i zatvaranje) i 1.800 dinara, dok je cena kompleta karata za ceo festival 9.000 dinara.
Bonus video: Jezdić o "Profesionalcu"