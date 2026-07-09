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Muzej Nikole Tesle je na svom sajtu najavio da će 10. jula na 170. rođendana Nikole Tesle (1856-1943) ulaz biti besplatan.

Kako je navedeno, dok za individualne posete nije potrebna najava i rezervacije, to je potrebno uraditi za stručna vođenja koja će biti besplatna na pola sata prema rasporedu koji će biti objavljen na sajtu.

Muzej Nikole Tesle u Beogradu je otvoren za javnost 20. oktobra 1955. godine, a 1957. je početak njegove muzeološke delatnosti, jer je tek tad, urnom koja je doneta u muzej, bila upotpunjena stalna postavka.