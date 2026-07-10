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U prepunoj Areni sinoć svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival. Veliko interesovanje publike obeležilo je veče već uoči početka ceremonije, kada je crvenim tepihom prošetala brojna ekipa filma "Svadba". Najdirljiviji trenutak bio je aplauz kojim je puna Arena pozdravila nedavno preminulog reditelja Zrinka Ogrestu.

73. Pulski filmski festival
73. Pulski filmski festival Foto: Promo/Pulski festival

Glumci i autorska ekipa filma "Svadba" dugo su se zadržali u druženju sa publikom, fotografišući se sa brojnim posetiocima koji su ih dočekali ispred Arene, a nakon svečanog otvaranja upravo je njegovom projekcijom obeležena velika prekretnica hrvatske kinematografije - više od 800 hiljada gledalaca u domaćim bioskopima. Za Zlatne arene iz Srbije se bori šest filmova "Vetre, pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića, "Jugo florida" Vladimira Tagića, "Oče naš" Gorana Stankovića, "Tri nedelje posle" Miroslava Terzića, "Linije želje" Daneta Komljena, kao i dokumentarac "Jugo ide u Ameriku" Alekse Boškovića i Filipa Grujića.

Pogledajte scene iz filma "Tri nedelje posle"

Film "3 nedelje posle" Foto: This and That Productions

U Regionalnom takmičarskom programu koji je uveden na prošlogodišnjoj Puli, našao se "Izlet" Nenada Pavlovića. Film je baziran na istoimenom romanu čuvenog slikara, filmskog reditelja i književnika Miće Popovića iz 1957. godine, a scenario je napisao njegov sin Jovan Popović.

73. Pulski filmski festival
Vlatka Kolarović i Danijel Pek sa žirijem Foto: Promo/Pulski festival

Nakon festivalske špice predstavljeni su filmovi koji će se tokom sledećih festivalskih dana takmičiti u kategorijama Hrvatski film i Manjinske koprodukcije, kao i članovi ovogodišnjeg žirija koji će odlučivati o dobitnicima Zlatnih arena.

Tokom narednih sedam festivalskih dana Pula će ugostiti autore, filmske profesionalce i publiku iz Hrvatske i inostranstva, donoseći bogat program domaćih i međunarodnih filmova, razgovora sa autorima, stručnih susreta i muzičkih događaja na više festivalskih lokacija. 

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