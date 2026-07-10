Slušaj vest

Deset godina od premijernog prikazivanja, na Radio-televiziji Vojvodine publika može od večeras ponovo da uživa u seriji "Vere i zavere", reditelja Ivana Živkovića i Žanka Tomića. Svakog petka biće emitovana po jedna od 12 epizoda, koje su svojevrstan omaž velikom vojvođanskom piscu Aleksandru Tišmi. Njegov čuveni roman adaptirali su Đorđe Milosavljević i Žanko Tomić. Sjajnu glumačku ekipu predvode Goran Bogdan i Nina Janković, a u podeli su Mira Furlan i Mira Banjac.

Kadar iz serije Vere i zavere Foto: Jelena Polovina

U središtu zbivanja je jedna ljubavna priča, afera između Inge Lebenshajm (Nina Janković), novosadske Nemice zanosne lepote, koja se 20 godina nakon rata vraća iz Beča u svoj rodni Novi Sad i Sergija Rudića (Goran Bogdan), heroja Drugog svetskog rata, koji se nije snašao u posleratnom životu, i koji se svakog vikenda vraća u Novi Sad bežeći od svog, poslovno i emotivno zaglibljenog života u Beogradu. Iako su poznanici iz gimnazijskih dana, njih dvoje se nisu videli 20 godina jer je Inge pred kraj rata morala da pobegne iz zemlje, budući da je njen otac bio jedan od vodećih novosadskih nacista.

- U poslednjih 25 godina nijedna televizija nije se odlučila da radi ovako nešto, što je već pobeda u ovim vremenima površnosti. Tišma je ozbiljno veliki, genijalan pisac. To je svetska literatura koja probija granice svojim kvalitetom - rekao je Bogdan, koji je oživeo lik Sergeja Rudića.

Kadar iz serije Vere i zavere Foto: Jelena Polovina

U podeli su i Nebojša Dugalić, Dragana Dabović, Bojan Žirović i Ivan Đorđević. U jednoj od velikih uloga je i Nikola Rakočević, dok je mala uloga pripala Miri Furlan, koja je poznavala Tišmu.

- Fašizam je prisutan svuda oko nas, a ovaj projekat govori o antifašizmu. Ako mogu nekako da doprinesem u toj borbi, tu sam - izjavila je tada slavna glumica.

Zavirite na snimanje serije "Vere i zavere":

1/8 Vidi galeriju Snimanje serije Vere i zavere Foto: Jelena Polovina

Publika će videti da Nina Janković nije imala nimalo lak zadatak. Tri meseca je zbog ove uloge išla na časove nemačkog jezika.

- Imam dosta dragih uloga, ali Valerija iz "Montevidea" mi je prva i, kada je posao u pitanju, ta prva ljubav zaborava nema. Volim kada se pomučim dok radim i tražim rešenje sa više strana. Pored nju, izdvojila bih Inge iz serije "Vere i zavere", svoju najtežu ulogu dosad. Roman sam pročitala zbog snimanja i prosto sam se zaljubila u njega. Tu literaturu bih preporučila svima - govorila je Nina za Kurir.

Bonus video: Nina Janković o studentskim danima