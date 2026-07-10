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Projekcijom filma "Saučesnici" reditelja Marka Novakovića u Atrijumu Gradske kuće svečano je otvoren 8. Somborski filmski festival, koji će do 12. jula, u organizaciji Kulturnog centra "Laza Kostić" Sombor, publici predstaviti najznačajnija regionalna filmska ostvarenja, program mladih aurora , selekciju "Slovački film u fokusu", brojne goste i bogat prateći program.

Reditelj Marko Novaković Foto: Milan Đurđević

Veče otvaranja počelo je u Galeriji Kulturnog centra "Laza Kostić" Sombor, gde je otvorena izložba "Danilo Bata Stojković - 90 godina od rođenja", posvećena jednom od najvećih glumaca jugoslovenske kinematografije. Izložba, realizovana uz podršku Jugoslovenske kinoteke.

Aleksandar Saša Erdeljanović Foto: Kurir

Aleksandar Erdeljanović, v.d. direktora Jugoslovenske kinoteke je prilikom otvaranja izložbe rekao: "Izložba je nastala sa željom da publici predstavimo legat Danila Bate Stojkovića, koji je Jugoslovenskoj kinoteci poklonila njegova porodica. Kroz fotografije, dokumenta, lične predmete i filmsku građu prikazujemo ne samo njegov impresivan opus od gotovo sedamdeset filmskih uloga i saradnju sa najznačajnijim jugoslovenskim rediteljima, već i umetnika čiji talenat i danas zauzima posebno mesto u istoriji domaće kinematografije."

Zavirite na sjajnu izložbu o Bati Stojkoviću:

1/16 Vidi galeriju Izložba Bata Stojković Foto: Kurir

Na svečanom otvaranju prisutnima su se obratili direktor Kulturnog centra "Laza Kostić" Sombor i direktor festivala Siniša Josić, selektor festivala Hadži-Aleksandar Đurović i članica Gradskog veća za oblast kulture i obrazovanja Grada Sombora Jasmina Ilić.

Otvarajući festival, Siniša Josić rekao je da ovogodišnje izdanje, pod sloganom "Svetlost i senke stvarnosti", poziva publiku da kroz filmsku umetnost istraži složenost ljudskih sudbina: "Ove godine svetlost festivala sija još snažnije jer obeležavamo 150 godina od rođenja Ernesta Bošnjaka, vizionara i pionira kinematografije na ovim prostorima. Sombor ovim festivalom ne čuva samo svoju tradiciju, već potvrđuje svoju ulogu važnog kulturnog centra Dunavsko-panonske regije, povezujući autore, kulture i naroda. Veliku zahvalnost dugujemo Gradu Somboru, koji iz godine u godinu prepoznaje značaj festivala i svojom kontinuiranom podrškom omogućava da Somborski filmski festival raste i razvija se."

Siniša Josić Foto: Milan Đurđević

Selektor festivala Hadži-Aleksandar Đurović istakao je da ovogodišnji program okuplja filmove iz brojnih zemalja regiona i Evrope, povezane zajedničkom temom - porodicom.

"Želeli smo da publici ponudimo snažne, emotivne i ljudske priče koje retko imaju priliku da vide u redovnoj bioskopskoj distribuciji. Posebno me raduje što festival nastavlja da pruža prostor mladim autorima, čiji su debitantski filmovi već ostvarili zapažene uspehe na međunarodnim festivalima," istakao je selektor festivala.

Selektor festivala Hadži-Aleksandar Đurović Foto: Milan Đurđević

U ime Grada Sombora prisutnima se obratila Jasmina Ilić, članica Gradskog veća za oblast kulture i obrazovanja: "Večeras ne otvaramo samo još jedan festival, već prostor u kojem svetlost projektora pretvara priče u emocije, a senke na platnu otkrivaju istine koje često ne umemo da izgovorimo. Sombor je grad kulture, grad susreta i grad koji veruje da umetnost nije luksuz, već potreba."

Jasmina Ilić Foto: Milan Đurđević

Pod sloganom "Svetlost i senke stvarnosti", ovogodišnje izdanje donosi pet filmova u glavnoj takmičarskoj selekciji, program mladih aurora, selekciju "Slovački film u fokusu", kao i program "Kad bi Sombor bio Holivud", koji publiku vraća filmskoj istoriji grada.

Jedan od centralnih događaja festivala biće uručenje nagrade "Ernest" za životno delo glumcu Vojislavu Brajoviću, jednom od najznačajnijih umetnika domaće kinematografije. Priznanje će biti uručeno u petak, 10. jula, u 20.30 časova u Akvarijumu Gradske kuće.

Sombor Foto: Promo

Ovogodišnje izdanje ima i poseban simbolički značaj, budući da se obeležava 150 godina od rođenja Ernesta Bošnjaka, somborski pionira filma po kome festivalske nagrade nose ime.

Tokom narednih dana publiku očekuju večernje projekcije, razgovori sa autorima u okviru programa EsPresso u 11 u Bašti Des Art, kao i brojni prateći sadržaji koji će Sombor pretvoriti u mesto susreta filma, umetnosti i publike.

Počeo 8. Somborski filmski festival Foto: Milan Đurđević

Festival će biti zatvoren u nedelju, 12. jula, svečanom dodelom nagrada u Atrijumu Gradske kuće. U okviru glavnog takmičarskog programa biće dodeljene nagrade "Boer" za najbolji film, najbolju glumicu, najboljeg glumca i najbolji film u selekciji mladih autora. Nakon ceremonije, u 21 čas, završnicu festivala obeležiće koncert Kvarteta Mistik.

O najboljim ostvarenjima ovogodišnjeg festivala odlučivaće dva stručna žirija. U glavnoj takmičarskoj selekciji filmove će ocenjivati Žarko Stepanov, glumac, Aleksandar Erdeljanović i Nemanja Sarač, sociolog, dok će o nagradama u programu mladih autora odlučivati glumice Aleksandra Belošević i Anja Orelj, kao i glumac Đorđe Kadijević.

Bonus video: Bogdan Diklić o nagradama