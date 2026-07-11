Godinu dana od odlaska Petra Mošića: izložba „Prisustvo“ u Galeriji Nikola Radošević
Prošlo je godinu dana od iznenadnog odlaska Petra Mošića, jednog od najznačajnijih predstavnika svoje generacije na savremenoj srpskoj likovnoj sceni. Tim povodom, u četvrtak, 16. jula 2026. godine u 20 časova, u Galeriji Nikola Radošević, Uskočka 5, Beograd, biće otvorena izložba Petar Mošić: Prisustvo.
Na izložbi će biti predstavljeno 18 radova iz privatnih zbirki. Publika će imati priliku da vidi dela od minijatura do monumentalnih formata, kao i instalaciju „Svi zečevi idu u raj II“, koja pripada ciklusu „Ta divna bića“.
„Izložba Prisustvo nije retrospektivna i ne pokušava da zatvori priču o Petrovom delu. Cilj je da osvetli jedan izuzetno važan period njegovog stvaralaštva, od 2016. do 2023. godine, vreme u kojem je Petar u potpunosti sazreo kao umetnik i izgradio jasno prepoznatljiv slikarski izraz. Pored slika iz privatnih kolekcija, biće prikazana tri crteža, kao i nekoliko minijatura, od kojih se jedna po prvi put izlaže. Posebno mi je bilo važno da publika vidi koliko su njegovi radovi, čak i kada su izvedeni u malim formatima, zadržavali snagu, ozbiljnost i unutrašnju monumentalnost. Ovom izložbom želeli smo da okupimo poštovaoce njegovog lika i dela i da zajedno poručimo da je Petar prisutan i da će biti dok god se njegovo delo izlaže, čuva, pominje i iznova čita“, izjavila je Aleksandra Đurišić, autorka izložbe.
Izložba Prisustvo polazi od ideje da umetnikovo delo ne pripada samo trenutku u kojem je nastalo, niti se završava njegovim odlaskom. Mošićeve slike nastavljaju da postoje kao živi prostori značenja, prepoznavanja i komunikacije sa posmatračem.One čuvaju trag umetnika, ali istovremeno otvaraju prostor za nova čitanja, nova pitanja i nove susrete.
Galerija Nikola Radošević ovom izložbom želi da podseti na umetnika čiji je opus ostavio dubok trag u savremenom srpskom slikarstvu i da publici omogući ponovni susret sa delima koja svojom snagom, preciznošću i unutrašnjom napetošću nastavljaju da traju.
(Kurir.rs)
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