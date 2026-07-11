„Izložba Prisustvo nije retrospektivna i ne pokušava da zatvori priču o Petrovom delu. Cilj je da osvetli jedan izuzetno važan period njegovog stvaralaštva, od 2016. do 2023. godine, vreme u kojem je Petar u potpunosti sazreo kao umetnik i izgradio jasno prepoznatljiv slikarski izraz. Pored slika iz privatnih kolekcija, biće prikazana tri crteža, kao i nekoliko minijatura, od kojih se jedna po prvi put izlaže. Posebno mi je bilo važno da publika vidi koliko su njegovi radovi, čak i kada su izvedeni u malim formatima, zadržavali snagu, ozbiljnost i unutrašnju monumentalnost. Ovom izložbom želeli smo da okupimo poštovaoce njegovog lika i dela i da zajedno poručimo da je Petar prisutan i da će biti dok god se njegovo delo izlaže, čuva, pominje i iznova čita“, izjavila je Aleksandra Đurišić, autorka izložbe.