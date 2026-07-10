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Cinehill festival, jedan od najoriginalnijih filmskih festivala u regionu, biće održan od 21. do 26. jula u Fužinama, u Hrvatskoj. Nastao na bogatoj tradiciji Motovun Film Festivala, Cinehill neguje autorski i nezavisni film, afirmiše manje kinematografije i nove autorske glasove, a svojim jedinstvenim konceptom projekcija u prirodnom ambijentu Gorskog kotara izdvaja se kao jedan od najautentičnijih filmskih festivala u ovom delu Evrope.

Ovogodišnji program donosi oko stotinu filmova iz celog sveta, među kojima su i ostvarenja iz Srbije – dugometražni i kratkometražni filmovi, kao i regionalne koprodukcije.

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1/6 Vidi galeriju Cinehill festival u Fužinama, Hrvatska Foto: Promo, Samir Cerić Kovačević

Novi vizuelni identitet

Prema rečima Milene Zajović, kreativne direktorke Cinehilla, o povezanosti festivala s regionom najbolje govori činjenica da su, ako se izuzme Hrvatska, zemlje sa najviše prodatih karata za festivalske programe upravo Srbija, BiH i Slovenija: "Još od vremena kada smo bili Motovun Film Festival, ovde su stasale generacije posetilaca, glumaca i reditalja iz cele bivše Jugoslavije, i drago mi je što se oni iz godine u godinu vraćaju sa sve zanimljivijim delima. Ove godine posebno je jaka reprezentacija naših gostiju iz Crne Gore, a osim srpskih filmaša u programima i žirijima, naš vizualni identitet potpisuje beogradski dizajner Futro, koji se prošle godine zaljubio u naš festival i odlučio postati njegov kreativni deo."

Srpska kinematografija u festivalskim programima

Srpsku kinematografiju na ovogodišnjem Cinehillu predstavljaće dva dugometražna i jedno kratkometražno ostvarenje u različitim festivalskim programima. U glavnom programu, van konkurencije, biće prikazan film "Oče naš" Gorana Stankovića, drama o mladiću rastrzanom između odanosti vođi komune za lečenje bolesti zavisnosti i prijateljstva sa štićenikom kojem je naređeno da ga kazni.

U takmičarskom programu kratkometražnog filma CineCorto biće prikazan i srpski film "Nastavnice!" Matije Lukača, u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Film prati profesorku fizičkog vaspitanja koja se, suočena sa nasiljem i izostankom podrške okoline, odlučuje na ličnu borbu protiv lokalnih nasilnika, otvarajući pitanja odgovornosti, autoriteta i vršnjačkog nasilja. O najboljem filmu međunarodnog programa CineCorto odlučivaće žiri koji čine Aldo Iuliano, Damjan Kozole i Ana Vujadinović.

Cinehill festival u Fužinama, Hrvatska Foto: Samir Cerić Kovačević

U okviru programa "Iz Gore gori" publika će imati priliku da pogleda i film "Yugo Florida" Vladimira Tagića, intimnu porodičnu dramu o čoveku koji se, suočen sa očevom terminalnom bolešću, vraća njihovom složenom odnosu i preispituje sopstvene životne izbore.

Snažna koprodukciona saradnja na Balkanu

Program ovogodišnjeg Cinehilla potvrđuje i snažnu regionalnu koprodukcionu saradnju. U okviru festivalskog programa biće prikazana dva hrvatska i dva crnogorska ostvarenja realizovana u manjinskoj koprodukciji sa Srbijom.

Hrvatski film "Koke" Igora Jelinovića donosi porodičnu dramu o ženi čija odluka da potajno otkupi porodičnu kuću razotkriva dugo potiskivane sukobe među najbližima, dok "Svadba" Igora Šeregija kroz crnohumornu i subverzivnu priču o venčanju ćerke hrvatskog preduzetnika i sina srpskog ministra satirično propituje porodične odnose, klasne razlike i nacionalne identitete.

Srbija je koproducent i dva crnogorska ostvarenja – "Crna truba" Bojana Stijovića, crnohumorne satire o uspešnom književniku koji se, po povratku u rodno selo, suočava s nizom dramatičnih događaja, kao i filma "Živi i zdravi" Ivana Marinovića, duhovite i gorke priče o venčanju koje prerasta u satiru tradicionalnih porodičnih odnosa i društvenih očekivanja.

Međunarodni žiri i prestižne nagrade

Među članovima međunarodnog žirija ovogodišnjeg Cinehill festivala je i producentkinja iz Srbije Snežana van Houwelingen, koja će zajedno sa Baherom Agbarijom, Marijom Perović i Igorom Šeregijem odlučivati o dobitniku glavne festivalske nagrade "Propeler Cinehill" za najbolji dugometražni film.

Cinehill festival u Fužinama, Hrvatska - počasni gosti Zijah Sokolović i Edvard Berger Foto: Promo

U okviru ovogodišnjeg festivala biće uručena i dva značajna priznanja. Nagrada "50 godina", koja se dodeljuje filmskim profesionalcima za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti tokom pola veka stvaralaštva, ove godine pripašće istaknutom jugoslovenskom i bosanskohercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću. Tim povodom publika će imati priliku da pogleda izbor filmova iz njegove bogate karijere – "Šarm birokratije" Vefika Hadžismajlovića, restaurisan posebno za ovu priliku, zatim "Jasmina" Nedžada Begovića i "Paviljon" Dina Mustafića, u kojem Sokolović ostvaruje jednu od zapaženih uloga.

Nagrada "Maverick", koja se dodeljuje autorima čija hrabrost, inovativnost i izbor tema pomeraju granice filmskog izraza, ove godine biće uručena švajcarsko-austrijskom reditelju Edwardu Bergeru. Kao omaž njegovom stvaralaštvu, Cinehill će prikazati tri njegova značajna ostvarenja – "Jack", film koji ga je afirmisao na međunarodnoj festivalskoj sceni, višestruko nagrađivani "Na Zapadu ništa novo", dobitnika četiri Oskara, i film "Konklava", jedan od najzapaženijih evropskih filmova prošle godine.

Cinehill festival održava se u suorganizaciji sa Opštinom Fužine, a podržavaju ga Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Kvarnera i Hrvatski audiovizuelni centar.

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