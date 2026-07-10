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Kratki igrani film "Budvanska barka“, u režiji Dejana Senića, a prema tekstu Momčila Zekovića, premijerno je prikazan u Budvi i sada započinje svoj put ka publici širom regiona.

Reč je o autorskoj poetskoj mediteranskoj melodrami u trajanju od 15 minuta, koju svojim pripovedanjem nosi jedan od najistaknutijih glumaca u regionu Petar Strugar.

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Petar sa autorima Foto: Akademija znanja

Film kroz emotivnu priču o čoveku, moru, ljubavi i zavičaju govori o vrednostima koje prevazilaze lokalne okvire – pripadanju, identitetu, sećanju i neraskidivoj vezi čoveka sa prostorom iz kog potiče.

„Budvanska barka“ istovremeno predstavlja omaž mediteranskom načinu života, ribarskoj tradiciji, kao i prirodnom i kulturnom nasleđu crnogorskog primorja, šaljući univerzalnu poruku o važnosti očuvanja prostora i vrednosti koje oblikuju naš identitet.

Nosioci projekta su Akademija znanja Budva i Mega promet Budva, dok je film realizovan u produkciji kuća "Džep sa tajnama" d.o.o. i Sen Production.

Film može i pogledati na ovom linku

Autori veruju da će, zahvaljujući univerzalnoj priči i snažnoj emociji koju nosi, "Budvanska barka" pronaći put do publike širom regiona, te su u toku razgovori sa televizijama, festivalima i kulturnim ustanovama o narednim projekcijama i emitovanju ovog ostvarenja.

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